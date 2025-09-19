Este domingo 21 de septiembre, Comodoro Rivadavia vivirá una tarde diferente y llena de alegría en el parque de la ciudad de Kilómetro 3 con la presentación del evento “El Circo de los payasos mellizos”.

Esta actividad cultural y recreativa, que comenzará a las 14 horas, está pensada para recibir la primavera junto a las familias y, en especial, para festejar a todos los estudiantes en su día con un espectáculo de circo y música en vivo que promete conquistar a grandes y chicos.

COMODORO RECIBE LA PRIMAVERA CON EVENTO PARA TODA LA FAMILIA

“El Circo de los payasos mellizos” es una propuesta artística que conjuga la magia del circo tradicional con la frescura de la música en vivo, generando un ambiente festivo y participativo en un espacio público querido por la comunidad.

La organización invita especialmente a jóvenes, familias con niños y estudiantes a disfrutar de una tarde distinta en contacto con la naturaleza, el arte y el humor, que será ideal para celebrar el inicio de la estación más colorida del año.

Entre los números anunciados se destaca la presencia del artista callejero conocido como “Pin”, o también llamado “Rey Pinusa” cuando actúa en escenarios locales. Además, el público podrá disfrutar de la participación de “El Negrazo 1008”.

El humor también tendrá su espacio con las intervenciones del conocido humorista local “Almóndigas Show”, quien promete hacer reír a todos con su particular estilo y buen humor.

Este evento gratuito se realizará en un punto estratégico de la ciudad, el parque de Kilómetro 3, un espacio al aire libre que invita a compartir en familia, hacer picnic y disfrutar de la primavera. La tarde del domingo no solo será una oportunidad para divertirse, sino también un instante para fortalecer los lazos comunitarios y apoyar la cultura local a través del acompañamiento al talento de artistas comodorenses.

21 DE SEPTIEMBRE, UN DÍA PARA DISFRUTAR ENTRE AMIGOS Y FAMILIA

El Día de la Primavera y del Estudiante se celebra cada 21 de septiembre en Argentina, marcando el inicio de una estación que simboliza renovación, alegría y energía.

Esta fecha es especialmente significativa para los jóvenes, ya que coincide con la llegada de la primavera y es una oportunidad para que estudiantes de todas las edades se reúnan, compartan y disfruten de actividades culturales, recreativas y sociales que promueven el bienestar y la unión entre pares.

Este día se ha consolidado como una tradición que trasciende las aulas y las escuelas, transformándose en una jornada festiva para toda la comunidad. Más allá de la celebración del estudiante, representa la esperanza y el entusiasmo propios de la juventud, momentos ideales para renovar proyectos, fortalecer vínculos sociales y disfrutar al aire libre, con la naturaleza y el arte como protagonistas centrales.