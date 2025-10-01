Debido a la alerta naranja por fuertes ráfagas que afectan a Comodoro Rivadavia, la empresa de transporte Patagonia Argentina anunció la suspensión temporal del servicio de colectivos que circulan hacia Zona Norte.

La medida busca resguardar la seguridad de los pasajeros y conductores ante las condiciones climáticas adversas.

ALERTA NARANJA EN COMODORO: SIN COLECTIVOS DE ZONA NORTE

Según informaron desde la empresa, las unidades que ya están en recorrido completarán su trayecto, pero no se autorizará la salida de nuevos colectivos desde la base hasta que las ráfagas disminuyan.

La suspensión, que se implementó a partir de este miércoles al mediodía, se mantendrá al menos hasta las 15.30 horas, aunque podría prolongarse si persisten las condiciones de viento intenso, detallaron desde la Municipalidad de Comodoro Rivadavia.

Las autoridades meteorológicas anticipan ráfagas que podrían superar los 120 km/h, provocando dificultades en la circulación vial y daños en distintas zonas de la ciudad. Además de los fuertes vientos, se registra un corte de luz y fallas en los semáforos, especialmente en la zona conocida como El Infiernillo, donde la situación se torna especialmente riesgosa.

Por esta razón, únicamente el transporte hacia Zona Norte está suspendido, mientras que los colectivos que circulan hacia Zona Sur continúan funcionando con normalidad.

CÓMO ES LA SITUACIÓN DEL TRANSPORTE PÚBLICO DE RADA TILLY

A través de sus redes sociales, Expreso Rada Tilly solicitó precaución a los pasajeros e informó que “el servicio se seguirá brindando con normalidad dentro de lo posible; en caso de haber cambios se dará aviso”.

Diversos organismos e instituciones locales extremaron las medidas preventivas para minimizar riesgos ante este fenómeno meteorológico. Se recomienda a los vecinos circular con precaución y mantenerse informados sobre las actualizaciones del estado del tiempo y los servicios públicos.

QUÉ ES LA ALERTA NARANJA Y CUÁLES SON LAS RECOMENDACIONES

La alerta naranja por fuertes vientos es una advertencia emitida por el Servicio Meteorológico Nacional de Argentina que indica la presencia de fenómenos meteorológicos peligrosos para la sociedad, la vida, los bienes y el ambiente.

Este nivel de alerta implica que se esperan ráfagas intensas de viento que pueden superar los 60 km/h e incluso alcanzar valores superiores a los 100 o 120 km/h, con capacidad de causar daños materiales y alteraciones en la normal circulación urbana y en las actividades cotidianas. No es un nivel máximo, pero sí uno de riesgo alto que requiere atención y preparación especial de la población.

Ante esta situación, se recomienda a la población extremar las precauciones para minimizar riesgos. Se aconseja evitar trasladarse por zonas arboladas durante los vientos fuertes, no manipular cables eléctricos o columnas de alumbrado, y asegurar o retirar objetos sueltos en balcones, ventanas o construcciones que puedan volar o caer provocando daños o accidentes. También es importante no circular por calles anegadas y respetar las normas para disposición de residuos, ya que las obstrucciones pueden empeorar situaciones de anegamientos.

Además, se recomienda estar atento a la información oficial actualizada y seguir las indicaciones de las autoridades locales para protegerse, acortar desplazamientos y evitar actividades al aire libre durante el pico del fenómeno meteorológico. Estas medidas incluyen mantener a los niños y adultos mayores en lugares seguros y no exponerse innecesariamente a los efectos del viento fuerte, para así prevenir accidentes y daños personales. La alerta se mantiene activada mientras persistan condiciones de riesgo.