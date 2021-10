Cómo será el operativo de control y prevención para el show gratuito de Las Pelotas en Comodoro

Este sábado 2 de octubre, el grupo de rock nacional Las Pelotas brindará un show gratuito en el Predio Ferial de Comodoro. Las puertas abrirán a las 16 horas, con la presentación de tres bandas locales, y el recital comenzará a las 19 horas.

El municipio puso a disposición un total de 3.500 entradas, que se habilitaron de forma online, y en menos de una hora se agotaron. Para ingresar, los asistentes deben acreditar al menos una dosis de la vacuna contra el COVID-19.

Cómo será el operativo sanitario

En este sentido, la secretaria de Cultura, Liliana Peralta, explicó cómo será el operativo de control y prevención para quienes se acerquen a disfrutar del show gratuito.

En primer lugar, la funcionaria municipal aclaró que "aquellos que no tengan la vacuna, que no vayan porque no los vamos a dejar entrar".

En una entrevista en vivo con ADNSUR, explicó: "En el ingreso tienen que mostrar la entrada y la certificación de vacunación, ya sea a través de la aplicación del celular o con el carnet. Es fundamental para que puedan ingresar, al menos una dosis de la vacuna".

Indicó que si bien "sabemos que no es obligatorio, tenemos que tomar conciencia, ser respetuosos y cuidar a los demás".

Dentro del predio "vamos a trabajar con burbujas y con las sillas, calculamos que van a entrar unas 300 entre una burbuja y otra, con el distanciamiento y con el uso del barbijo".

El show

Peralta destacó que previo al recital de Las Pelotas van a tocar tres bandas locales (Similares, Klandestino y Abelardos). "Siempre que la Municipalidad organiza un evento lo local es importante y prima para trabajarlo en forma conjunta con lo que venga de otro lugar del país", sostuvo.

"En este caso vamos a tener en la previa, a partir de las 16 horas, con tres bandas locales, y luego alrededor de las 19 horas ya estarán tocando Las Pelotas".

Manifestó que la banda nacional "creó esta presentación durante la pandemia, y es la cuarta que hace en el país: estuvo en Córdoba, Rosario, Buenos Aires y ahora en Comodoro", remarcó.