Coldplay finalizó el primero de sus diez shows en Argentina este martes en el estadio de River Plate. El recital de la banda británica liderada por Chris Martin que tuvo como telonera a la cordobesa Zoe Gotusso, arrancó poco después de las 21:15 y terminó pasadas las 23:15.

Chris Martin: “Buenos Aires es la casa de mi corazón, la casa de mi alma” Con esas palabras, todas en español, el vocalista de Coldplay, Chris Martin, inició su habitual seguidilla de intercambios con el público local. “Gracias por estar aquí pese a todos los problemas en el mundo. Económicos, guerras, Covid... ¡Gracias!”, remató.

La banda hizo un recorrido por sus éxitos, Viva la Vida, A sky full of stars, In my place, Sparks. Pero la sorpresa de la noche que enloqueció al público argentino tuvo lugar a las 22 horas: Coldplay tocó “De música ligera”.

No solamente el público que formaba parte del recital se mostró eufórico, sino que los usuarios de las redes también dedicaron sus comentarios. Muchos de ellos, vecinos del barrio porteño de Núñez, donde se encuentra ubicado el estadio Monumental.

No es la primera vez que la banda interpreta este clásico argentino, todo comenzó en 2017 cuando decidieron tocarlo por primera vez en Brasil, gracias a la recomendación de un amigo de Chris Martin.

El 2017 estaba por terminar. Era noviembre y la banda británica Coldplay llegaba a la Argentina para cerrar en el estadio Único de La Plata su gira mundial A Head Full of Dreams. En medio de un recital colmado de colores, fuegos artificiales, papelitos y brazaletes que cambiaban de color de acuerdo a la canción, llegó una sorpresa inolvidable para el público argento.

Tras una seguidilla de grandes éxito, la gente no pudo evitar emocionarse cuando escuchó los primeros acordes de "De música ligera", el tema de Soda Stereo que Chris Martin había estado ensayado días atrás en Porto Alegre, algo que de alguna forma espoileó la sorpresa que se reveló antes de tiempo.

"En Argentina un amigo me dijo "deberías tocar una canción de la banda Argentina Soda Stereo que se llama "De música ligera"", comenzó recordando el cantante, para finalizar reconociendo lo importante que terminó siendo para ellos. "La tocamos, y probablemente fue la mejor sensación musical de mi vida".

Esta noche del martes 25 de octubre la sensación se repitió, ante un público argentino que se mostró desbordado de emoción al revivir la presencia de Gustavo Cerati en el estadio de River, de la mano de uno de los grupos más influyentes de la música internacional.