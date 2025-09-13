Uno de los programas gastronómicos más queridos de la televisión argentina anunció su gran regreso. Cocineros Argentinos se reinventó y prepara su desembarco en el mundo digital con una propuesta renovada, manteniendo la esencia que lo convirtió en un clásico.

La nueva temporada, bautizada Cocineros Streaming, se emitirá en vivo de lunes a viernes, de 13:00 a 14:30, a través del canal oficial del programa en YouTube, a partir del próximo lunes 15 de septiembre.

La conducción seguirá en las experimentadas manos de Juan Braceli y Gladys Mabel Olazar, quienes guiarán a la audiencia en esta nueva etapa. Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

El anuncio oficial se realizó a través de las redes sociales del ciclo, donde el entusiasmo de los seguidores no se hizo esperar. Desde la cuenta de Instagram, el mensaje generó expectativa.

“Falta cada vez menos. Cocineros Streaming llega con nuevas recetas, los clásicos de siempre, con nuestros cocineros y compañía nueva. Acompañanos en esta nueva etapa”.

Este movimiento al formato streaming no solo representa una adaptación a los nuevos consumos audiovisuales, sino también una oportunidad para interactuar con el público en tiempo real y construir una comunidad más cercana y participativa.

Sangre nueva en la cocina

Uno de los puntos más destacados de esta renovación es la incorporación de talento fresco al elenco estable. La producción confirmó los primeros nombres que se sumarán a los chefs habituales para aportar nuevas energías y propuestas culinarias.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Hasta el momento, Juanma Herrera y Lucila Mollesi son los dos primeros cocineros oficialmente presentados como parte de esta nueva etapa. Sus perfiles, que prometen innovación y destreza, generan grandes expectativas sobre las recetas y técnicas que mostrarán en pantalla. Se espera que en los próximos días se anuncien más incorporaciones al equipo.