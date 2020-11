CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - El miércoles 11 de noviembre, Claudia Lapacó fue encontrada sin conocimiento en el interior de su auto, estacionado en el barrio de Belgrano, y llevada de urgencia al Hospital Pirovano. En las últimas horas se conoció que la actriz fue trasladada a un sanatorio privado para realizarse más estudios tras detectarle una lesión cerebral.

La actriz, de 80 años de edad, fue encontrada sin conocimiento en el estacionamiento del edificio donde vive, tras sufrir una convulsión. Alertado por la situación, los vecinos llamaron rápidamente al SAME, y fue trasladada al Hospital Pirovano. En el hospital, ubicado en Av. Monroe 3555, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, le realizaron los estudios correspondientes, donde le detectaron una lesión en el cerebro.

En la noche del jueves, según consignó Diario La Nación, Claudia Lapacó fue trasladada a un sanatorio privado, donde le realizarán nuevos estudios. Si bien la actriz respira con normalidad, continúa inconsciente. De acuerdo a la información, se le realizará una nueva tomografía computada debido a la lesión detectada.

A su vez, explicaron que los médicos descubrieron pequeñas manchas de origen desconocido en el hígado y en el pulmón que serán estudiados en las próximas horas. La primera tomografía que le hicieron mostró una pequeña mancha en el cerebro, que continuará siendo estudiada para determinar los pasos a seguir.

El sitio contó, con información brindada por el entorno de la actriz, cantante y bailarina argentina de ascendencia francesa con una larga trayectoria en cine, televisión y teatro, que venía sufriendo una serie de vahídos en los últimos días.

Si bien hace 27 años vivía sola en un monoambiente en Belgrano, lugar que le encanta y del que -según ella misma dijo- no se iría de allí, el miércoles se le sumó a la convivencia su hijo Rodrigo Tilli, fruto de su relación con el actor Rodolfo Bebán.

Lapacó se encontraba atravesando un difícil momento durante la pandemia. En agosto había sido bisabuela y debido a los protocolos sanitarios impuestos por el Gobierno no pudo tener contacto directo, sumado a que al no tener objetos tecnológicos como un celular tampoco podía ver a su familia a través de videollamadas.

"He tenido pisos, casas que hice construir pero yo quiero vivir como si fuese una estudiante o alguien que puede empezar siempre desde cero, qué se yo. Sin inconvenientes, con un balconcito precioso y mucha luz. No me cuesta estar en mi casa, soy de las personas que quieren estar acá”, dijo en abril, en diálogo con Moskita Muerta y Nilda Sarli, en La Once Diez/Radio de la Ciudad.