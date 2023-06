Cinthia Fernández sorprendió y reveló una intimidad difícil de creer: "Hace dos años que no..."

Cinthia Fernández sorprendió en sus redes sociales al revelar cuándo fue la última vez que tuvo relaciones sexuales. A través de una caja de preguntas de Instagram, sus seguidores pudieron hacerle todo tipo de consultas y ella no dudó en responderlas.

“Uff perdí la cuenta, pero más de dos años seguro. Pero estoy feliz. No lo sufro, posta. Estoy muy ocupada y ni ganas”, contestó la panelista de Nosotros a la mañana (eltrece) ante la inquietud de uno de los internautas.

Al mismo tiempo, Cinthia respondió otras consultas como si se casaría y formaría una familia ensamblada: "Ni en pedo me casaría. Y ya tengo mi familia. me ensamblaría pero no haría convivencia creo. Mucho menos en mi casa".

Asimismo, opinó en sus historias sobre la situación judicial de Nicole Neumann y su hija Indiana: "No sé cómo tiene tanto tiempo para viajar con el chongo. Yo no tengo tiempo para nada como mamá. Claramente ahí tenés los resultados, se ve que descuidó lo verdaderamente importante".