El conflicto entre Cinthia Fernández y Yanina Latorre escaló a un intercambio de declaraciones que mezclan acusaciones personales, denuncias legales y debates sobre ética en el mundo del espectáculo.

La mediática enfrenta críticas sostenidas por su apoyo a Roberto Castillo –su pareja, denunciado por violencia de género– y por promocionar casinos online, mientras libra una guerra de declaraciones con Latorre que incluye cuestionamientos educativos.

LA GUERRA ENTRE CINTHIA FERNÁNDEZ Y YANINA LATORRE

Cinthia Fernández respondió en Bondi Live con un ataque directo a Latorre: “Vos pagás 1.500 dólares la Di Tella a tu hija. Yo no soy una nenita de mamá", lanzó sin filtros.

"Ella decidió pagarle la educación a su hija y yo no la critico por eso, la aplaudo. Porque a mí me encantaría poder hacer lo mismo con mis hijas (...) Si estudio no importa si es de canje o no... Tengo ganas de estudiar”, continuó relatando la modelo sobre su decisión de estudiar mediante canje.

Luego, la mediática defendió su decisión de estudiar Derecho mediante acuerdos comerciales y destacó su independencia económica: “Tengo 70 trabajos, no me mantiene nadie, crié a mis hijas sin deudas. Nadie puede cuestionar mi esfuerzo”.

Latorre replicó en su programa radial: “Para mí el estudio se paga, no se canjea. Mi hija Lola ya terminó la facultad y trabaja. ¿Por qué atacan a una chica que no tiene que ver con esto?”. La conductora también descalificó el respaldo de Fernández a Castillo, a quien vinculó directamente con las denuncias de violencia: “Apoyar a un denunciado es inaceptable. Cinthia adopta la personalidad de sus novios, ahora quiere ser ‘abogada seria’”.

El conflicto trascendió lo mediático: Fernández enfrenta una investigación penal por promover un casino online ilegal, según confirmó el periodista Sergio Farella, mientras que interpuso una demanda contra Daniela Vera Fontana, expareja de Castillo, por daños económicos. Paralelamente, el proyecto de Fernández y Castillo para asesorar legalmente a víctimas de violencia colapsó tras los videos del abogado agrediendo verbalmente a Vera Fontana.

Las consecuencias profesionales no se hicieron esperar: Fernández renunció a LAM tras tensiones con compañeras y enfrenta cuestionamientos éticos por su rol en la promoción de juegos de azar. Mientras tanto, Latorre cerró su participación en el debate con un mensaje contundente: “No le responderé más. Me da pena su situación. Ella sola se metió en este lío”.