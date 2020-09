BUENOS AIRES (ADNSUR) - En plena pandemia de coronavirus, Cinthia Fernández reaccionó con enojo y angustia al quedarse sin trabajo, ante la inminente reestructuración de El show del Problema, programa que conduce Nicolás Magaldi que dejará afuera a los panelistas.

Sin disimular su malestar, Cinthia apuntó contra el conductor de El Nueve y vivió un momento de incomodidad en el programa, al sentirse desvalorizada. Lo que no imaginó Fernández fue que su exmarido, Matías Defederico, arremetería contra ella al avalar dos fuertes tweets en su contra, al darles “likes”.

"Quien lee y escribe, nunca pide pan. Es un refrán", posteó un usuario de la red social y el futbolista lo marcó como "favorito".

“Al padre de mis hijas le voy a contestar clarito y al pie! Deja de hacerte el canchero porque deberías estar agradecido que mantengo a mis hijas por casi-completo porque con lo q vos “podes dar” que no es lo que firmaste Tenes una ejecución de deuda”— Cinthia Fernandez on Twitter Link Cinthia Fernandez on Twitter

Siguiendo con los tweets picantes, Defederico también le puso "me gusta" a un lapidario tweet de Ulises Jaitt contra Cinthia. "Siempre Cinthia Fernández llora que se queda sin trabajo, por algo será, igual tiene un Instagram que no para de facturar y un ex que le pasa plata para sus hijas, no pasa ninguna necesidad. Trabajo no tiene la gente que depende del IFE para comer y que no tiene canjes".

Atenta a los movimientos virtuales de su exmarido, Cinthia dejó de lado la diplomacia con la que se venía manejando públicamente al momento de hablar del papá de Charis, Bella y Francesca, y se defendió en Twitter.

“En la cuota alimentaria. Así q en vez de reírme me preocuparía por buscar mas laburo para cumplir con los derechos de las hijas q tenemos en común. A ser más agradecido querido y de paso si podes un poco más buen hombre... u hombre mejor dicho👍🏽”— Cinthia Fernandez on Twitter Link Cinthia Fernandez on Twitter

