CAPITAL FEDERAL (ADNSUR) - Vicky Xipolitakis dio positivo en el test de coronavirus por lo que tendrá que guardar reposo, aislamiento y no podrá participar de Masterchef Celebrity durante las próximas semanas. Christian Sancho será su reemplazo.

El actor, que acaba de estrenar el filme Un Crack a través de plataformas digitales, dijo que se prepara para el desafío no solo en lo profesional, sino también en lo personal, ya que confesó que no sabe cocinar.

En diálogo con Teleshow, Sancho aseguró: “Tengo mucha expectativa. No sé cocinar, lo hice muy pocas veces, por necesidad o desarraigo. Pero vamos a poner pasión, garra y entrega, es la única que me queda”, dijo entusiasmado. Su participación comenzará a grabarse esta semana.

Para él será “un curso de cocina televisado” ya que uno de sus objetivos, como lo dijeron otros participantes como Claudia Villafañe, es aprender. Aun así, tiene su talón de Aquiles: “De repostería nunca hice nada, si me preguntan cómo se hace un flan o una torta, no tengo ni idea, siempre comí pero no cociné”, pero también su caballito de batalla: “Soy bueno haciendo asados, es lo único que me puede salvar”.

“En la cocina soy principiante nato, no hay persona que cocine menos que yo”, dijo, también consciente de que eso será lo que haga más entretenido su paso por el programa, que, después de todo, no deja de ser un show: “Va a ser divertido, no sé qué voy a hacer, pero voy a tratar de pasarla lo mejor posible y de aprender a cocinar”.

Sancho, que prometió “cuidarle el lugar a Vicky”, recordó que a principio de año había sido convocado por Telefe para participar del reality pero que por cuestiones laborales (tenía que viajar a España a filmar una película y una serie) tuvo que rechazar la oferta: “Después se pospuso la producción, se cerraron las fronteras y ahora se dio la posibilidad, feliz, porque está bueno. Lo que no se pudo dar en un principio se hace ahora”.

Junto con él ingresarán al programa Natalie Pérez, que reemplazará al Polaco y Dolli Irigoyen, que por unos días ocupará el lugar de Germán Martitegui, ambos también diagnosticados con coronavirus.