Después de semanas de especulaciones, Chechu Bonelli rompió el silencio y se refirió a su separación de Darío Cvitanich. La decisión se dio luego de que el exfutbolista confirmara públicamente su relación con Ivana Figueiras.

“No hay nada para hablar. No hay tercera en discordia. No hay nada”, afirmó tajante cuando le consultaron si había tenido una conversación con su expareja tras la aparición de las imágenes con Figueiras.

Así lo indicó: tras intercambiar mensajes con la periodista Paula Varela, de Intrusos, Bonelli se expresó con firmeza y desmintió varias versiones que circularon en la prensa.

“SE FUE PORQUE YO SE LO PEDÍ”

La periodista y modelo también aportó datos concretos sobre la separación: “Darío se fue de casa el 18 de abril a un departamento mío, porque yo le pedí que se fuera”, explicó. Con estas palabras dejó en claro que la ruptura no fue reciente ni accidental, sino una decisión tomada de forma consciente y personal.

Además, negó categóricamente que la separación se haya producido ocho meses atrás, como se había dicho públicamente: “Los primeros dos meses de la separación él estaba todo el día en casa, conviviendo. Yo le pedí poner distancia porque no era una separación como se había planteado. Y ahí empezamos a dividirnos los días, como seguimos haciéndolo hasta el día de hoy”, detalló.

Bonelli expresó su incomodidad ante la difusión mediática de versiones que, según ella, no reflejan la verdad. “Se están diciendo muchas cosas que no son así, sinceramente. De verdad, hay muchas que no son como las dicen. No me interesa estar en el circo”, sentenció, dejando en claro su decisión de mantenerse al margen del escándalo.

Sobre la relación de Cvitanich con Ivana Figueiras, fue contundente: “Yo de esta chica me enteré por los medios y mis hijas también”, dijo, marcando el impacto emocional que generó la noticia.

A pesar del momento personal, Bonelli dejó un mensaje de madurez y cierre: “Está siendo una evolución para mí. No tengo por qué mentir. Yo estoy limpia y no tengo nada que perder. Fueron 14 años, es el padre de mis hijas, es una buena persona. No quiero conflictos. Lo que haga con su vida de ahora en más, no me corresponde hablar a mí”.

Finalmente, cerró el tema con una frase que reafirma su decisión de seguir adelante: “Siempre fui de perfil bajo. Él es un tema cerrado para mí. Dejen de decir que estoy triste y enganchada, porque no”.

