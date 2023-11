Chayanne, lleva una vida llena de éxitos musicales alrededor del mundo, de la misma manera que su compatriota Ricky Martin. Sin embargo, una pregunta nunca dejó dormir a sus fans. Los emblemáticos artistas puertorriqueños nunca realizaron una colaboración musical juntos, lo cual despertó sorpresa en el ámbito musical.

Sin embargo, Chayanne rompió el silencio y respondió a la pregunta más esperada por todos. En este sentido, reveló los verdaderos motivos por los que nunca cantó junto a Ricky Martin.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

Según informó Minuto Uno, el artista explicó que “son cosas que no se piensan. Quizá no fue el momento. Tal vez no fue algo orgánico en ese momento. Es como que me hablaras de lo bien que le está yendo a Luis Miguel y digas por qué no se hizo una colaboración con Ricky Martin”, expresó el intérprete de “Y tú te vas”.

“Él tiene una carrera maravillosa, le fue súper bien. También tuvo muchas colaboraciones, pero cada quien maneja la carrera a su manera y acá estamos”, concluyó.