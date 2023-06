Chau De Paul: Camila Homs confirmó su noviazgo con un reconocido futbolista de la Selección

Camila Homs decidió poner fin a su relación con Rodrigo De Paul y comenzar una nueva etapa en su vida amorosa

La reconocida modelo y próxima participante en la nueva edición del bailando, confirmó su relación con José Sosa. Sin embargo, generó polémica ya que algunos fanáticos de la Scaloneta notaron un particular parecido entre él y De Paul.

La información fue revelada por en canal TN donde explicaron como luego de un tiempo estando soltera, tras su separación del miembro de la Scaloneta, la mediática volvió a darle una chances a las relaciones y comenzó a salir con el centrocampista.

En una entrevista con Mañanísima, la ex pareja del campeón del mundo fue consultada: “¿Cómo está tu situación amorosa? ¿Hay algo? Sabés que se habla mucho de vos”. Tras la pregunta la mediática expresó: “Estoy muy bien, acompañada. Tranquila, disfrutando, relajada”.

Fue entonces que debido al comentario se le repreguntó: “¿Acompañada en pareja?”, a lo que ella reiteró entre risas: “Sí, acompañada. Muy bien acompañada”.

Luego de ese comentario, la panelista de LAM, Estefi Berardi decidió revelar nuevos datos: “El novio de Cami Homs es el futbolista José Sosa pero ella no dice que es el novio. Ella no quiere blanquear todavía con José porque, como lo de Charly no funcionó, quiere ir despacio”.

Ya en sus redes sociales, la modelo confirmó los rumores y se mostró feliz con su nueva pareja, el “Principito” Sosa que tuvo un pasado por la Selección Argentina.