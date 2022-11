Cerró a pura fiesta del "Caletapalooza" con shows para todos los gustos

Caleta Olivia vivió este lunes la última jornada de cierre del mega festival por el aniversario 121 de la ciudad, con una cartelera integrada por Miranda, La Konga y la DJ local Dayhana.

La cuarta noche estuvo caracterizada por la anunciada presentación de Dayhana, DJ y productora musical oriunda de la ciudad, actualmente radicada en México

De esta forma cerraron los festejos por el 121° Aniversario de Caleta Olivia, que tuvo como punto destacado inicial, alrededor de las 22 del lunes, la presentación de la ahora famosa Camila Garay, consagrada recientemente en “La Voz Argentina”.

Previamente, fue el tiempo de la presentación de "Rompiendo Fronteras" y “The Charly Porter”.

En tanto, “Miranda” con un show a pura diversión la rompió con un público que no paró de saltar y cantar cada uno de sus temas en una noche sin desperdicios.

Y finalmente, La Konga le puso el moño de oro al cierre a la última noche culminando así cuatro jornadas con una gran convocatoria de asistentes y una variada agenda musical , que permitió que Caleta Olivia celebrará a lo grande su 121 Aniversario.