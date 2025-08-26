En cada familia, invitar a los suegros a cenar puede ser un evento especial cargado de expectativas, más aún cuando se busca impresionar con una receta recién aprendida. Y si se trata de una figura pública como Celeste Cid, los detalles no tardan en hacerse virales.

La actriz argentina protagonizó un inesperado momento doméstico cuando organizó una velada familiar en su casa, a la que asistieron los padres de su pareja, el actor y director Santiago Korovsky. También estaban presentes sus hijos, André Horvilleur y Antón Noher. Pero lo que comenzó como una cena íntima y afectuosa terminó con un pequeño susto en la cocina.

Cid, que había preparado un plato nuevo aprendido en una clase de cocina, terminó quemando por completo la comida y casi provocó un incendio. El episodio fue compartido con humor en sus redes sociales y generó múltiples reacciones entre sus seguidores.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

"Cuando invitás a la mamá y al papá de tu novio a comer un plato que aprendiste en una clase de cocina. #Puede fallar", escribió Celeste Cid en sus redes sociales, al mostrar imágenes del momento exacto en que debieron apagar un pequeño foco de fuego en la cacerola.

Lejos de tratarse de un incidente grave, el episodio fue controlado de inmediato y finalizó con todos los presentes riendo por lo ocurrido. "El impensado momento terminó con todos los presentes observando la llamarada en la cacerola y, luego de extinguirla, todos terminaron a pura risa por lo sucedido", señalaron fuentes cercanas.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Uno de los hijos de la actriz también se sumó a la anécdota y publicó en Instagram: “Cuando querés impresionar a la familia con una receta y no sale como esperás (la receta no incluía el flambeado)”.

QUIÉN ES SANTIAGO KOROVSKY

Nació en Buenos Aires en 1985. Es actor, guionista y director argentino. Se destacó internacionalmente por “División Palermo”, serie que le valió un premio Emmy, y también participó en producciones como Casi feliz, El Reino, Mi obra maestra y All inclusive.

CUÁNDO EMPEZÓ A SALIR CELESTE CID Y SANTIAGO KOROVSKY

De visita a la Patagonia, la periodista de TN Paula Bernini protagonizó al aire uno de los bloopers del año

La relación se hizo pública a fines de enero de 2025, mediante posteos amorosos en Instagram. Ambos artistas mantienen un perfil relativamente bajo, pero suelen compartir momentos juntos con humor y naturalidad.

En una entrevista reciente, Korovsky recordó cómo comenzó el vínculo. Relató que su primera cita fue algunos meses después de conocerse en una entrega de premios y que decidieron salir sin celulares para "enfocarse el uno en el otro", algo poco habitual en estos tiempos.

Desde entonces compartieron viajes a destinos como Grecia y Corrientes, mostrando una conexión que combina complicidad, diversión y afecto. Llevan alrededor de ocho meses de noviazgo formal, y sus seguidores celebran la buena energía que transmite la pareja.

Con información de A24 y El Trece, redactada y editada por un periodista de ADNSUR