CAPITAL FEDERAL - Tom Hanks y su mujer, Rita Wilson, fueron dados de alta del hospital de Australia donde quedaron internados cuando les diagnosticaron coronavirus. Ahora, tienen seguir un tratamiento y estar en cuarentena en la casa donde estaban viviendo antes de caer enfermos de Covid-19. La información fue proporcionada por el representante de Hanks a "People". La pareja estaba en Australia porque él iba a filmar la película sobre Elvis Presley que dirigirá Baz Luhrmann para Warner Bros.

Ante lo sucedido, Warner Bros anunció: “La salud y la seguridad de los miembros de nuestra compañía es siempre nuestra principal prioridad, y estamos tomando precauciones para proteger a todos los que trabajan en nuestras producciones en todo el mundo”. El miércoles último, Tom Hanks hizo público que él y Rita se habían hecho un test para detectar si tenían coronavirus y que había dado positivo.

Tom Hanks dio la noticia en sus redes sociales en los siguientes términos: “Hola, amigos. Rita y yo estamos aquí en Australia. Nos sentíamos un poco cansados, como si tuviéramos resfriados y con algunos dolores en el cuerpo. Rita tenía escalofríos que iban y venían. Fiebres leves también. Para hacer las cosas bien, como se necesita en el mundo en este momento, se nos realizó una prueba de detección del coronavirus y se descubrió que éramos positivos”.

Tal como destaca diario Clarín, siempre a través de las redes, Tom Hanks mantuvo a sus fans al tanto del desarrollo de su recuperación y la de su esposa. Además, alentó a todos a cuidarse y a seguir las indicaciones de los especialista.

“Hola, amigos. @RitaWilson y yo queremos agradecer a todos aquí en Down Under, quienes están cuidando tan bien de nosotros -escribió pocos días atrás Tom Hanks-. Tenemos Covid-19 y estamos aislados así no se lo contagiamos a otras personas. Hay algunas personas en las que podría desarrollarse una enfermedad muy seria. Lo estamos tomando un día a la vez. Hay cosas que todos podemos hacer para superar esto, como seguir los consejos de los expertos y cuidar de nosotros mismos, así como de los demás, ¿no? Y recuerden, a pesar de los eventos actuales, no se llora en el béisbol”.

Rita Wilson, a su vez, le escribió a sus seguidores: “Tan agradecida por sus oraciones, amor y apoyo. Significa mucho y nos da muchas fuerzas”. El domingo, cuando todavía estaba internado, Tom Hanks posteó la foto de una tostada con Vegemite, un producto típico de los desayunos australianos. “Cuidémonos a nosotros y a los demás”, pidió junto a la imagen.