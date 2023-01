Casados con Hijos finalmente debutó en el Teatro Gran Rex: risas, aplausos y mucho humor

A más de 15 años de su debut televisivo, Casados con hijos sigue presente en el corazón de sus fanáticos. A tal punto, que muchos pidieron que vuelva a la pantalla y si bien los productores no pudieron cumplirlo, sí cumplieron otro sueño: volvió en formato teatral.

Pero no todo fue color de rosas en un principio, ya que se supo que Érica Rivas, quien se puso en la piel de María Elena Fuseneco, no iba a estar presente en la obra. Hubo muchas versiones cruzadas al respecto.

“Ellos no quieren que yo esté, ellos me echaron. Yo quiero estar. Para mí es muy importante ocupar ese espacio de representación como mujer y como feminista. Hubo mucho daño, todavía me sigue doliendo lo que hicieron ellos. Mandar un mail privado a uno de esos programas horribles es feo. Yo le mandé ese mail a todos hombres. Fue feo. No me lo esperaba. Me dio mucho dolor.”, dijo la actriz.

Uno por uno, los artistas se encargaron de desmentir esa versión y de poner paños fríos a la situación. "Nosotros también nos sentimos tristes de que no esté. Lamentamos mucho que no haya habido un acuerdo. Hicimos mucho porque ella estuviera y creo que Érica quería ir por un lugar y Casados con hijos iba a ir por otro y no pudieron entenderse las partes", expresó Flor Peña.

Lo cierto es que la obra contó con varios contratiempos, no solo la salida de Érica Rivas sino también la pandemia. A raíz del aislamiento producto del Covid-19, el estreno debió postergarse para enero de 2023. Luego de muchos meses, la espera terminó y en las últimas horas fue el gran debut de Casados con hijos en Calle Corrientes a sala llena. El público estalló de carcajadas y ovacionó al elenco, compuesto por: Florencia Peña, Guillermo Francella, Marcelo De Bellis, Darío Lopilato, Luisana Lopilato y Jorgelina Aruzzi.

La obra estará solo dos meses en cartelera. A fines de febrero, Luisana Lopilato, quien recientemente fue mamá por cuarta vez, deberá volverse a Canadá para estar con su familia.