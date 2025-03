Se trata de Cecilia Milone, la reconocida actriz y cantante de tango que hace pocas semanas visitó la ciudad de Comodoro Rivadavia, para cantar en el Aniversario N°124 de la ciudad petrolera. En ese marco, fue parte de la "noche de tango", en los festejos musicales.

Allí, interpretó una gran cantidad de temas y homenajeó a Chico Novarro (famoso cantante argentino falleciso en el año 2023), con quien mantuvo una relación sentimental. Cabe recordar que en el último programa de “La Chiqui” participó como invitada la actriz Julieta Novarro, hija del cantante, donde cargó duramente contra Milone.

Sacó el lingote en el programa de Guido Kaczka y le dieron un secador de pelo

“Hay una familia duelando, y mi mamá lo acompañó a mi papá 50 años, con idas y vueltas, pero le dio la mano hasta el último día. Él siempre hizo lo que quiso, fue una persona con una libertad enorme. Tuvo relaciones y decía 'es mi amiga'. Un día, mi mamá le dijo 'andá con tu amiga' y lo dejó. Él después quería volver con ella”, indicó.

EL POSTEO DE CECILIA MILONE CONTRA MIRTHA LEGRAND

Rápidamente, Milone usó sus redes sociales y apuntó contra Legrand. “Lo bien que hice en no ir a cantar gratis a la fiesta de cumpleaños de una señora”, comenzó diciendo.

Habló Guido Kaczka y le respondió al taxista que lo acusó de no entregarle el premio

Luego, Moria Casán, dijo: “¿Qué?”. A lo que la cantante y actriz señaló: "Venganza... ¡Que me veía venir! No le canté en el cumple, no fui al primer programa, y hoy me hizo destrucción total... cuando sabe perfectamente que yo no instalé la noticia. Ella sabe quién arrancó a hablar. Lo sabe ella y su descendencia... En fin, nada que me sorprenda ya".

“Basta de aprovecharse de mi dolor, de ofenderme y de burlarse mientras fingen cariño y admiración. No me agarran más, ¡ya salí de la cueva!”, concluyó.

Claudia Villafañe rompió el silencio y reveló el problema que tuvo en el cumple de 15 del hijo de Flor Peña

Con información de Noticias Argentinas, redactada y editada por un periodista de ADNSUR