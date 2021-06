Candela Vetrano quedó afuera de MasterChef y tuvo una despedida en la que todos lloraron

Candela Vetrano quedó eliminada en las semifinales de Masterchef Celebrity 2 en un domingo en el que el programa de Telefe hizo llorar a todos.

Es que Vetrano es una de las favoritas y queridas por muchos, en esta instancia en la que competía con Sol Pérez y Georgina Barbarossa.

Todo para acceder a un paso más allá, junto con Gastón Dalmau, quien ya había pasado a la instancia final, en el desafío del jueves pasado.

Con Marley como invitado especial, Donato De Santis, Damián Betular y Germán Martitegui tuvieron que esforzarse para definir premios y castigos.

Hasta que el programa de Santiago del Moro dio la orden de pasar a las devoluciones, con Georgina como primera salvada y la "condena" para Candela.

“Hay un montón de gente que te quiere, te ama. Sos una persona muy simple y sofisticada al mismo tiempo. Siempre con buen humor, aportando, cocinando con alegría, con maravilla, con terror a veces", le dijo Donato.

"Y demostrando todas tus emociones sin guardarte ninguna. Te recordaré para siempre por esa linda imagen que vos tenés y que inspirás a mucha gente”, le expresó el Tano. En tanto, el dueño de Tegui le acotó: “Ninguna tristeza, tu paso por acá fue alegría pura. Sos tan sensible, tan inteligente, tan talentosa, tan chiquita. Sé que tenés una carrera por delante espectacular, al verte me doy cuenta que podés hacer lo que quieras con tu vida, cocinar también. Te vamos a extrañar”. agregó.

La emoción siguió en el turno de Damián, muy emocionado: “Me vas a hacer llorar. Esto es un juego, pero te tengo tanto cariño, Cande, que no sé ni cómo decírtelo. Desde que pasaste esa puerta la primera semana, sabía que ibas a llegar lejos, y acá estás. Me brindaste una alegría que me hacía olvidar todo lo que pasaba afuera. Espero que hayamos y estemos en un gran recuerdo en vos, de este paso por acá, porque fue fabuloso”.

Finalmente ella, con todos muy conmovidos, se despidió: "Crecí, aprendí, estoy tan agradecida con todo el equipo, que son lo más. Y le quiero agradecer a mis compañeros que hicieron de este camino un camino mucho más copado y amable”.

De inmediato, las redes comenzaron a llorarla.