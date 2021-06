Camila Noelia Ibáñez tiene 23 años y nació en Puerto Madryn, donde inició su camino en la música subiendo covers a YouTube hasta que a los 14 años comenzó a escribir sus primeras composiciones.

Contactada por una productora, comenzó a viajar a Buenos Aires, donde la repercusión de los covers y canciones propias en las redes sociales le permitieron cantar junto a Coti, Antonio José, David Bisbal, Benjamín Amadeo y Marcela Morelo y en julio de 2020 publicó su EP “Tiempo de espera”.

Tal como destaca El Diario de Madryn, en los últimos dos años trabajó junto a los productores Nico Cotton, Juan Blas Caballero, Sebastián Bazán, Pedro Pasquale y Lucas Biren para dar forma a su álbum debut.

“Esto arrancó hace un poquito más de un año. Le mandé mis canciones por Instagram a Lucas, que hoy es mi manager, y se súper copó con mi proyecto. Siempre hice baladas y me nace componer ese tipo de canciones. De hecho, mi mamá siempre escuchó Sergio Denis, Marco Antonio Solís y yo crecí con Reik, Sin Bandera, Abel Pintos", contó Camilú a Télam.

Y agregó, "ahí juntamos todas las canciones que venía escribiendo hace algunos años, y empezamos a definir el repertorio. El primer productor con el que nos juntamos fue con Nico Cotton, que es muy amigo de Lucas, y ahí empezamos a producir las primeras tres canciones. Y después se sumaron otros productores más en el camino”.

Luego señaló que “estuve en Miami en enero para empezar a hacer otras canciones para lo que se venga luego de este disco y allí me crucé con músicos y compositores tan capos que tienen un mundo aparte. Fui a Miami a hacer eso, a aprender de mis limitaciones, para venir con la cabeza más abierta, y surgieron un montón de canciones hermosas".

Cuando Télam le recordó en la entrevista a Camilú que en su EP del año pasado incluyó “Valiente”, que habla de un amor de chicas, sostuvo que “gracias a Dios estoy rodeada de mi familia y de personas que contemplan naturales estas situaciones pero me parte la cabeza pensar que hay familias en donde eso todavía no sucede. Me parece una locura".

"Me encantó ponerme a escribir sobre eso para poder dar un mensaje y aportar mi granito de arena. ¿Por qué se naturalizan tanto las canciones de hombre a mujer y no escuchás las de un hombre a un hombre cuando sabemos que hay un montón de artistas que quisieran hacerlo y no lo hacen porque hasta en la industria sucede que no se puede mostrar?”, finalizó.