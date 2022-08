Camila Sosa Villada presentó su último libro ante un auditorio repleto

Luego de un sábado con una importante agenda de actividades y sedes colmadas de público de todas las edades, la tercera jornada de la Feria del Libro más importante del interior del país llega con otro nutrido itinerario que incluye la presencia de Pedro Rosemblat y Sergio Gonal, además de charlas, talleres, muestras y espectáculos artísticos para niños.

Uno de los platos fuertes del sábado estuvo a cargo de la escritora Camila Sosa Villada, con un auditorio repleto en el Centro Cultural.

Durante su disertación, en la que presentó su nuevo libro "Soy una tonta por quererte", la autora de "Las Malas" explicó su relación con la escritura:

El próximo viernes se presenta el libro "Somos sobrevivientes" que recopila casos de abuso sexual en la infancia

"Me siento a escribir y sale como sale, no tuve formación en ello y mi recurso es hacer caso a lo que siento que tengo que escribir. No hay una fórmula para hacerlo bien".

"Mis personajes son siempre travestis pero no hay una intención, sino una insistencia caprichosa mía. En el mundo de la literatura cuesta mucho abrirse paso, yo tuve mucha suerte", agregó.

Camila Sosa Villada es una escritora, dramaturga y actriz transgénero argentina.

Su novela Las Malas de 2019 sobre un grupo de travestis que ejercen el trabajo sexual la lanzó a la fama y la estableció como una de las escritoras más originales de la literatura argentina contemporánea.

“Empezamos a vivir un encuentro fantástico por 10 días”, dijo Luque en la Inauguración de la Feria del Libro

La novela se convirtió en un éxito de crítica, público y ventas y fue traducida a más de 10 idiomas, tales como el francés, inglés, alemán, croata, italiano, noruego, portugués y sueco, entre otros, además de ganar numerosos premios literarios.