Camila Garay, la joven de la localidad santacruceña de Las Heras que brilló en La Voz Argentina, habló sobre lo que sintió al ver este domingo el programa final del reality y destacó el triunfo del cantante cordobés, Francisco Benítez, quien con el 44,3% de los votos del público, se coronó con el premio del certamen de talentos de Telefe.

"Lloré todo el tiempo. Era nostalgia por saber que se terminaba el programa que me recordaba los momentos inolvidables vividos. Termina un momento para nosotros y le da la oportunidad a otras personas para que cumplan su sueño", manifestó Camila en declaraciones a LU12 AM 680 de Río Gallegos.

La joven de Santa Cruz consideró que Francisco -participante del Team Soledad Pastorutti- "se lo merece", aunque reconoció que "me hubiese gustado que ganen los cuatro porque son excelentes cantantes".

"Fran es un ejemplo de superación, de que todo se puede y que no hay nada ni nadie que diga que no se puede", manifestó la joven e indicó que tras su paso por el certamen se sintió afortunada "de haber charlado con él y que me cuente sus cosas. Estoy muy feliz".

Contó que "la primera vez se ponía nervioso al hablar y todos los que compartíamos con él le decíamos que no se apure, que le teníamos toda la paciencia del mundo. Pensó que por tartamudear, nos íbamos a burlar. Nos contó que de chiquito sufrió mucho".

"Le dije que siga con eso, que se aferre a la música. Si vamos al caso, el arte, la música es lo que más te sana cuando estás mal".

La final

Este domingo se realizó la final de La Voz Argentina, que disputaban los participantes Luz Gaggi (team Mau y Ricky), Ezequiel Pedraza (Team Montaner), Nicolás Olmedo (Team Lali) y Francisco Benítez (Team Soledad).

Finalmente, el campeón fue Francisco Benítez, quien obtuvo el 44,3% de los votos del público y de esa forma, hizo que Soledad Pastorutti se coronará como coach ganadora por segunda vez en el reality.

En segundo puesto, quedó Luz con el 27,9%, seguida por Nicolás, con el 14,4% y, en cuarto lugar, Ezequiel con el 13,4%. En la votación participaron 4.600.000 personas, récord absoluto para el programa de Telefe.