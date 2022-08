Camaleones Vintage se presenta este sábado al ritmo del blues y el rock and roll en Comodoro

Este sábado 13 de agosto, a partir de 22:30 horas, Camaleones Vintage se presentará en el escenario de Kingston Beer (Sarmiento 923), en el centro de Comodoro.

Esta banda nació en el 2010 en Comodoro Rivadavia como CAMALEONES, conformada en ese momento por Gustavo Carrizo en guitarra y voz, Martín González en armónica, y Sergio Viltes en bajo y voz.

A falta de baterista se armaban bases de batería en computadora y se tocaba arriba de esas pistas, lo que permitía que el grupo se adaptara a distintos lugares (algunos más chicos, otros más grandes) tanto en espacio como en estilos.

De allí el origen del nombre del conjunto, y además porque en algunos temas los músicos cambiaban de instrumentos, siempre dentro del trío.

Su formación se fue expandiendo con la llegada de Jorge Jacobo, actual baterista, y con la inclusión de Leandro Badía en guitarra y voz, ya que Gustavo no pudo continuar.

Con estos integrantes (2012) nacen las primeras creaciones inéditas de la banda, que hasta ese momento se dedicaba a tocar covers de distintos géneros.

En el sonido del grupo comienza a notarse la influencia del Blues y el Jazz, y por eso su nombre muta a Camaleones Vintage. Con el tiempo se dieron más de 100 shows en diferentes lugares como pubs locales, plazas, fiestas privadas, aniversarios de la ciudad y otros escenarios (Aniversario de Comodoro Rivadavia, Centro Cultural de Comodoro y Rada Tilly, Café Capot, Teatro Dislocador, El Sótano, Teatro del Muelle en Puerto Madryn, Hotel Rayentray en Madryn, Colegio Médico de Comodoro, Anfiteatro de Playa Unión, Rukia Sarmiento, etc).

"Me uní al grupo y le cambiaron el nombre, yo los doblo en edad, les dije 'son unos guachos', a mí no me van a vender nunca que fue por otra cosa", cuenta Jorge Jacobo entre risas en una entrevista exclusiva para ADNSUR, quien además se desempeña en el campo de la medicina.

Si bien en los shows interpretan covers y versiones de artistas nacionales (Pappo, Memphis, Luis Robinson, La Mississipi,etc.) y algunos internacionales (ZZ Top, Muddy Waters, Robert Jhonson, etc.) la banda cuenta con material propio que integra su primer trabajo discográfico "Ruta del Desconcierto" y que fue presentado el 23 de septiembre de 2017 en el Teatro Español de nuestra ciudad.

Este trabajo fue grabado y mezclado en el estudio de Gerardo Alcoba en Rada Tilly, y masterizado en Buenos Aires en Estudios REC por Joaquín Salamero.

La formación se vio modificada en distintas ocasiones y contaron también con la participación de Roberto de los Santos en Saxos, y Esteban Gonzalez y Mario Ríos en guitarras, respectivamente en diferentes etapas.

Luego llegó Aarón Ojeda, sobrino de Sergio y un joven que estaba ligado y ya conocía todos los temas de la banda, siempre cerca de las fechas del conjunto y colaborador en los escenarios. Comenzó como "músico invitado" hasta que llegó a formar parte.

LA EXPERIENCIA DE LA BANDA EN PANDEMIA

Camaleones Vintage supo reinventar los recursos e idearon un sistema para que los tres tengan las pistas de los temas que iban surgiendo, sumando un "Clic" (metrónomo) grabado y comenzaron a armar el segundo disco en plena pandemia.

"En un momento se empezó a abrir y comenzamos a ensayar en mi casa, hasta que los vecinos se quejaron. Hacía calor y cometimos el error de dejar la ventana abierta", recordó con picardía Jorge, el baterista.

El segundo disco se encuentra en proceso de mezcla, luego se masterizará en Buenos Aires y un posterior registro de autor en SADAIC.

"La pandemia le dio un toque especial a todo, yo que recién me sumaba, me sabía todos los temas y estaba bueno, hacer un disco era un montón, no me lo esperaba", señaló Aarón.

🎶 QUÉ SIGNIFICA TOCAR PARA LOS CAMALEONES

"Es mágico, el mejor momento", valoraron los artistas y agregaron "tocamos temas propios que trabajamos para arreglarlos y mejorar los detalles fecha a fecha", indicaron.

La banda ensaya una vez por semana y destacan que aquellos momentos de encuentro e improvisación también "son únicos".

"Cuando nos van a escuchar, lo que ven es la pasión que le ponemos y que nos divertimos mucho, más allá de lo musical", valoraron, y agregaron lo que vean "es lo mejor que podemos hacer".

Los integrantes actuales son: Jorge Jacobo (batería), Aarón Ojeda (guitarra y voz) y Sergio Viltes (bajo y voz).

Este sábado tendrán como invitados a Martín Evans en armónica, y a Héctor Jaramillo en saxo tenor.

🎟 Las reservas se pueden solicitar al 2974939077.