Calu Rivero cambió su DNI: "Dignity" es ahora su nombre oficial

Calu Rivero hace dos años había anunciado a sus seguidores sobre su cambio de identidad. Allá por el 2019 comenzó a presentarse ante la prensa como "Dignity" y lo mantuvo en sus redes sociales.

De esta manera, la actriz dio a conocer que tenía un nuevo nombre. Ahora, según mostró en su cuenta de Instagram, firmó su DNI con la denominación que eligió para sí misma al atravesar una fuerte transformación espiritual casi dos años atrás.

“Es una nueva actitud de vida”, dijo en diciembre de 2019 tras comenzar a usar “Dignity”. “Toda mi vida tuve la sensación de estar corriendo, siempre apurada… Pero ya nada me apura y es lo que siento en esta nueva actitud de vida. Y creo que tiene que ver con ser honesta conmigo misma y, sobre todo, porque nunca más quiero exponerme a situaciones que me hacen sentir mal, que me hacen sentir una mierda. Hoy, por sobre todas las cosas, quiero proteger mi alma y por eso hoy elijo y decido todo ”, le dijo a ¡Hola! Argentina en aquel entonces.

“Estoy con una nueva piel, una nueva identidad a la que yo elegí llamar 'Dignity', Dignidad. Es una palabra que me estuvo resonando mucho tiempo ”, explicó en ese momento. “Es silenciosa, humana, positiva, digna, intuitiva, espontánea. Es tratar de estar en armonía con todo lo que me rodea ”.

Aunque en principio pudo parecer algo pasajero, con el tiempo Rivero sostuvo su decisión. Este miércoles, con una foto que publicó en Instagram Stories, reafirmó su búsqueda de una nueva forma de vida y la hizo oficial frente al Estado, firmando su documento como “Dignity”, con letras mayúsculas.

Actualmente, la joven artista Dignity da un curso de auto ayuda en Zoom por el que cobra hasta 150 dólares. La actriz llevará adelante Peregrinas 5.0, “un viaje de aprendizaje”, a través de la plataforma online junto a la coach ontológica Cristina Schwander. Dignity promociona en sus redes el “programa de formación hacia la apreciación interior, el autoconocimiento y la autogestión”.