Diego Leuco debuto como conductor en La Peña de Morfi, show televisivo de los domingos en Telefe. El reconocido periodista se sumo temporalmente en reemplazo de Georgina Barbarossa, quien fue operada en su rodilla.

Durante el tradicional show musical de artistas, se presentó Callejero Fino, cantante de RKT y su show se viralizó en las redes sociales.

Los usuarios se hicieron eco y lo criticaron duramente por hacer playback, usar autotune y las pocas ganas al cantar.

Los usuarios no anduvieron con vueltas y lanzaron picantes mensajes: “Playback + autotune + no baila de lo duro que está. un papelón todo”; “Que aburridos son estos ''artistas'' del momento”; “Eso pasa cuando te obligan a madrugar. Voy a ir con la peor de las ondas”; “No puedo creer que no hace ningún esfuerzo vocal”.

Además, también se pronunciaron ante los “pasos prohibidos” de Diego Leuco. “Leuco al lado de Callejero fino es Julio Boca”; “Y Diego Leuco? Perdón pero me está dando un poco de vergüenza”; “Qué hacen? Tengan algo de dignidad”.