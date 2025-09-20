Cacho Deicas lanzó su carrera solista tras su salida de Los Palmeras y causó furor en las redes

Luego de confirmarse su salida de Los Palmeras, Rubén “Cacho” Deicas decidió alejarse del ojo público para enfocarse en su recuperación, tras haber sufrido un ACV isquémico meses atrás. Sin embargo, a mediados de julio, el exvocalista sorprendió al volver a los escenarios junto a Los Iracundos, y recientemente dio un nuevo paso al anunciar oficialmente su carrera como solista a través de las redes sociales.

Tras haber estado internado durante cinco días por el grave cuadro de salud que enfrentó, Deicas reveló que el acordeonista Marcos Camino le envió una carta documento con la intención de apartarlo del grupo. Ante estas declaraciones, Los Palmeras respondieron con un comunicado oficial.

Es importante recordar que, después del ACV que afectó al icónico cantante, Marcos Camino acusó a personas cercanas a Deicas de impedirle comunicarse directamente con él. Estas declaraciones fueron desmentidas públicamente por Luciano, el hijo de Rubén.

Mientras Cacho continuaba su recuperación de manera ambulatoria, Los Palmeras siguieron con su agenda de presentaciones. Las señales de un quiebre entre ambas partes se hicieron más evidentes cuando el cantante actualizó su perfil de Instagram, eliminando cualquier mención al histórico grupo de cumbia.

Por su parte, Marcos Camino sostuvo que había mantenido una charla cordial con el cantante y deslizó la posibilidad de un regreso que nunca llegó ya que, poco después, Rubén Deicas reveló que recibió una carta documento en la que Los Palmeras le solicitaban la disolución de su vínculo con la banda por “incumplimiento laboral”, argumentando su ausencia en los shows y otras obligaciones laborales desde el ACV.

Entonces, la agrupación musical ratificó la medida a través de un comunicado oficial, lo que generó malestar entre los fanáticos del grupo quienes celebraron la presencia de Cacho en el show que lideró la banda uruguaya Los Iracundos en Santa Fe el viernes 25 de julio.

Ahora, a casi dos meses de haberse sumado al espectáculo de sus colegas, Deicas utilizó su cuenta oficial de Instagram (@cachodeicasoficial) para oficializar su carrera solista y aprovechó la ocasión para develar su nuevo logo que marca el inicio de esta etapa artística en su vida.

“Amigos, les presento el logo que va a acompañar este nuevo camino que empezará muy pronto y donde espero poder contar con el apoyo de todos ustedes. En breve habrá novedades”, escribió el cantante en el pie de foto de la publicación, que incluyó un breve video donde mostró la imagen que lo representará como solista.

En el posteo se observa un fondo azul marino donde resalta su nombre, “Cacho”, junto a su apellido, Deicas, en letras blancas.

Además, el logo incluye una palmera verde, en homenaje a su trayectoria como vocalista de la banda de cumbia, y un sol naranja que se asoma detrás.

Como era de esperar, los fanáticos que lo acompañan desde sus días en Los Palmeras reaccionaron rápidamente a la noticia, dejando en evidencia todo su entusiasmo al enterarse de que Rubén Deicas está listo para iniciar su propio camino en la industria musical.

"Lo que todos necesitábamos, vuelve el reeyyyyy", "que alegría Cacho!!!!! Necesito urgentemente q publiques fecha y lugar!!!! Ahí estaré si Dios quiere!!!", "Bienvenido al ruedo SEÑOR CANTANTE", "Vamos Cachito, siempre con vos allá estaremos donde quieras que vayas", "Tu público será el mismo de toda la vida ! Te esperamos ídolo", fueron algunos de los mensajes que le dejaron los internautas en la sección de comentarios del posteo.