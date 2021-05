El conductor televisivo Horacio Cabak, en la segura peor semana de su vida, pasó a recuperarse del coronavirus a separarse de su mujer en medio de rumores de infidelidad y encima perdió espacio de consideración en el canal América, donde protagoniza distintas peleas.

En la noche de América, mantuvo primero un cruce con Mariano Iúdica: “¿Por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?”.

Al volver a la mesa de Polémica en el Bar tras separarse con Verónica Soldato dijo: ""Estoy cansando de que todos hablen de mi vida privada".

Enseguida, Iúdica le reprochó "cancherear" en su cuenta de Twitter.

"Yo ya te lo dije y volvés a recurrir en esa canchereada. Te lo digo de corazón. Yo hubiera preferido que no hagas nada, que te quedes muza", dijo.

Y la respuesta de Cabak fue terminante: ​"Marian... ¿Y por qué vos me vas a decir lo que yo tengo que hacer?".

"¡Porque no quiero que te pase lo que pasó! Todos te lo dicen con amor, qué lástima que no sepas tamizar lo que sirve", argumento Iúdica.

"Estoy saturado de los consejos. No quiero que me digan nada, necesito que me dejen tranquilo. De amigo te digo que no me sirve que me digas qué hubieras hecho vos, sino charlar", concluyó.

Otro mal día

Las cosas no mejoraron para Cabak, ya que este miércoles Ángel de Brito dijo: "Hoy vamos a hablar de todo, de todas las internas que tiene Polémica en el bar con (Jorge) Rial, Cabak con Intratables, con Liliana Parodi... Ahora vamos a hablar de todas las polémicas. No quieren que hablemos de la infidelidad, hablemos de todo lo demás",

Todo porque Cabak le había pedido a la Justicia que no se hablara de su situación judicial en los medios.

"Quiero contar que por todo este escándalo Cabak perdió el programa que iba a hacer los domingos en América en reemplazo de Mauro Viale. El canal decidió que no lo haga por toda esta bola mediática y ahora están buscando a otro conductor", agregó de Brito.

Y siguió: "Después hay otro tema que es cómo lo odian todos en su propio canal: en Intrusos, en Intratables, algunos de Polémica...".

"Nadie lo quiere en ningún programa, lo estuvimos viendo todos estos días... Iúdica no se lo fuma más, ahora lo tiene porque le sirve pero en cuanto pueda se va a deshacer de él. Con Rial pasa lo mismo. Cabak le pidió la escupidera, le mandó un mensaje, un audio y Jorgito se lo puso al aire y dijo 'yo voy a seguir opinando'. De hecho Horacio le manda ahora mensajes todos los días y le ofrece conducir TV Nostra. Entró en una dimensión desconocida. Vayan a preguntarle a (Fabián) Doman qué piensa de Cabak, Le quiso serruchar Intratables hace muy poquito. O pregúntenle a (Adrián) Pallares y (Rodrigo) Lussich si Cabak no se movió para conducir Intrusos", disparó.