El músico Bruce Sprinsgteen cargó con dureza contra el presidente estadounidense, Donald Trump, por sus actitudes frente a la pandemia de coronavirus, al pedirle que "muestre consideración" por la ciudadanía y utilice un tapabocas, tal como recomienda la Organización Mundial de la Salud.

"Voy a empezar enviando un mensaje al hombre sentado en el Despacho Oval. Con todo el respeto, señor, muestre cierta consideración y preocúpese por sus compatriotas y su país. Póngase un maldito tapabocas", lanzó "El Jefe" desde su programa de radio "From His Home to Yours", según consignan publicaciones estadounidenses.

El músico dedicó un largo editorial al mandatario, en donde no ahorró críticas por su actitud displicente ante la pandemia y su desapego a seguir las recomendaciones sanitarias.

"Tenía otro programa preparado para transmitir en esta semana de este verano extraño y agitado, pero con más de 100.000 estadounidenses muriendo en los últimos meses y la respuesta vacía y avergonzada de nuestros líderes, simplemente me enfadé. Esas vidas merecían algo mejor que ser tan solo estadísticas incómodas para el intento de reelección de nuestro presidente", expresó el artista, quien definió como "una deshorna nacional" a esta situación.

En una de las últimas apariciones públicas de Trump, al ser consultado sobre el motivo por el cual no llevaba puesto algún tipo de protección, replicó: "No quería dar a la prensa el placer de verme con el tapabocas".