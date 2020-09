BUENOS AIRES (ADNSUR) - Brian Lanzelotta emocionó a todos en la mesa de Almorzando con Mirtha Legrand al recordar su dura y triste infancia.

"¿Hay que tener mucha fortaleza para mantenerse con su objetivo y no desviarse, no tentarse con otras cosas?", le consultó Juana Viale a propósito de ello.

"Yo siempre tuve bien claro lo que quería para mi vida, siempre desde chiquitito. Y todo lo que viví desde chico de un padre golpeador, drogadicto o chorro...Mi papá me llevaba a robar, a comprar drogas", comenzó relatando Brian.

"Y yo tenía cuatro o cinco años, yo veía lo que él hacía, que yo lo digo siempre, a mí me da orgullo de haber salido de todo eso, porque yo tranquilamente podría haber terminado siendo chorro, drogadicto, cualquier cosa, y elegí el camino más largo, el más difícil", siguió Lanzelotta.

"Todos esos golpes de la vida a mí me hicieron más fuerte, y por eso hoy enfrento la vida de otra manera. Llevando esto a la realidad, a la actualidad, en esta pandemia a mí me tocó salir a vender alimento para mascotas. Porque yo, mi rubro, como dijeron Flavio, Solita, está castigadísimo, y yo no soy un artista consolidado o salvado económicamente, laburo fin de semana a fin de semana", manifestó Brian.

"Entonces nada, la vida me puso en este desafío y lo tomé como un trabajo más. Y desde chico vengo pasando por situaciones complicadas, ésta la pasé de una manera diferente. La vida te va poniendo a prueba, yo creo que voy superando exitosamente cada una de ellas. Yo estuve del otro lado, sé lo que es pelearla, entonces uno desde donde puede siempre trata de dar una mano", finalizó Brian.

