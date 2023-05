Brian Buley liquidó a Hasbulla tras su detención en Rusia: “Que le den perpetua”

Hasbulla Magomedov fue detenido en las últimas horas en Daguestán, Rusia, por alterar el orden público al generar un caos vial mientras celebraba junto a sus amigos el casamiento de uno de ellos.

El reconocido influencer ruso Hasbulla habrían incumplido las normas de tránsito. La noticia fue dada a conocer por el sitio Red Corner MMA, donde compartieron un video del incidente. En la grabación se puede observar cómo algunos vehículos realizaban maniobras peligrosas en el medio de la calle. A su vez, el joven de 20 años tuvo algunas discusiones con automovilistas.

Tras viralizarse la foto de su detención, Brian Buley salió al cruce en una publicación que realizó ADNSUR y lo fulminó con una dura petición: “Que le den perpetua”.

A su vez, también comentó “Por fin se hizo justicia”. Vale remarcar que el actor de “El Marginal” tiene una cuenta pendiente con el influencer ruso tras su visita a la Argentina.

En noviembre de 2022, el argentino apuntó contra el ruso por jugar con la comida y por no caminar por su propia cuenta e incluso lo tildó de “violento”.

Buley contó que su odio hacia Hasbulla se intensificó cuando vio un TikTok donde este último le arrojaba una hamburguesa en la cara a otra persona. “¿Cómo no me voy a enojar con esta persona que juega con la comida? La gente puede decir lo que quiera de mí, pero que vayan a jugar con la comida donde hay muchísima gente que no tiene para comer…”, explicó.

Al final, sentenció: “Me sentí mal cuando lo vi acá en el país. Ojalá algún día se acuerden de los actores argentinos que muy pocos de ellos tienen trabajo. No es envidia muchachos, es indignación (…) Con la comida no se juega, yo pasé hambre, ese pibe nació en cuna de oro. No sabe lo que es levantarse a las seis de la mañana. Yo me tuve que romper el que te dije para tener lo que tengo. Yo viví la pobreza y sé lo que es tener hambre. Cuando vi esto, me partió el alma. Volvé a tu país hermano”.

