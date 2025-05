Diego Brancatelli rompió el silencio luego de la controversia mediática que lo involucró con las periodistas Luciana Elbusto y Cecilia Insinga, y habló sobre los "errores" que cometió en su vida personal. En un reciente descargo, el periodista y presidente del Club Deportivo Ituzaingó aseguró que está dispuesto a asumir sus equivocaciones, pero se mostró firme en su decisión de mantener su vida privada al margen de los medios.

“Desde hace una semana que no desmiento ni afirmo nada porque es un espacio en el que yo decido resolver los temas… las cagadas que me mandé, las cosas que hice mal. Soy padre de una familia hermosa a la que amo. Estamos fuertes, estamos bien, no inventen cosas. Hoy supieron y hablaron un montón de todo. Muchas cosas son mentiras”, expresó Brancatelli, quien prefirió no entrar en más detalles sobre su relación con Elbusto.

Aunque la situación se tornó compleja tras las declaraciones de las involucradas, Brancatelli dejó claro que cualquier aclaración la realizará con las personas que considere pertinentes. “Lo que deba aclarar, lo voy a hacer con quien yo desee y elijo no hacerlo con ustedes”, refiriéndose a los periodistas. “No me voy a prestar a ese juego, nunca me pareció correcto”, afirmó.

Además, Brancatelli reiteró que su prioridad es su familia, especialmente su esposa, Cecilia Insinga, y sus hijos. “Todo lo que me quieran preguntar, lo van a hacer primero Cecilia, que es la persona que más me importa en todo esto”, remarcó, pidiendo que su familia fuera respetada en este complicado momento.

En cuanto a los recientes mensajes en redes sociales de Insinga, quien publicó una reflexión sobre la situación, Brancatelli expresó su apoyo total hacia ella, destacando lo brillante y admirable que es su esposa. “Lo resolveremos en casa juntos”, añadió con firmeza.

Aunque Elbusto se mostró visiblemente afectada por la situación y se manifestó públicamente, Brancatelli prefirió no profundizar en los detalles de su vínculo. Su declaración fue clara: “Lo más importante es lo que está en mi casa”.

La reflexión de Brancatelli sobre sus "errores" fue un intento por poner fin a las especulaciones mediáticas, aunque dejó en claro que seguirá manteniendo sus decisiones personales dentro del ámbito familiar.

Luciana Elbusto habló sobre el vínculo que la involucra en el escándalo mediático, dejando en claro que lo sucedido queda en lo privado de cada uno. “Un vínculo que, bueno, queda para nosotros cómo fue, qué sentimos, qué nos pudo haber pasado. Si en algún momento hubo una confusión. Eso queda en cada uno y cada uno sabrá cómo manejarlo, a su tiempo, y yo creo que el tiempo cura todo”, expresó, visiblemente afectada.

Sobre el impacto que la situación ha tenido en su vida, explicó: “Hoy es... me superó. No, no, no sé cómo explicar lo que es esto porque donde pongo, donde abro las redes sociales y yo antes buscaba para ver qué nota escribir y hoy te encontrás tu cara e inevitablemente querés ver qué está pasando. Aunque te dicen 'no mires, no mires porque te va a hacer mal' uno inevitablemente se pone a ver qué es lo que está pasando”.

Con respecto a su relación con Diego Brancatelli, Elbusto comentó que no hablaban desde la última conversación que tuvieron cuando estalló el conflicto. “Con Diego no hablé desde la semana pasada. Fue la primera conversación que tuvimos cuando salió esto, cuando explotó todo. Lo único que pensé en ese momento fue en las familias. Fue una tergiversación, el diálogo lo pudieron haber manipulado porque sí teníamos diálogo por WhatsApp”, agregó. “El miércoles fue la última vez que hablamos los tres. Esa fue la decisión. Espero que esto pase. Hay que tratar de estar bien”, cerró.

