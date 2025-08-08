Después de años de silencio, polémicas judiciales y una vida marcada por la música y los excesos, Cristian “Pity” Álvarez vuelve a estar en el centro de la escena. El músico, referente del rock barrial argentino, sorprendió a sus seguidores con un anuncio que revivió tanto la emoción como el debate en torno a su figura.

El reconocido artista que supo brillar en grupos como Viejas Locas o Intoxicados, anunció su regreso a la música con un esperado show en Vélez el próximo 5 de diciembre.

Así lo anticipó a través de un video publicado en su cuenta oficial de Instagram. Además, adelantó que trabaja en un nuevo disco titulado "Basado en hechos reales", previsto para 2025.

Su regreso llega en un contexto cargado de expectativa, no solo por su carrera artística, sino también por su situación judicial aún sin resolución. Desde que fue acusado de homicidio en 2018, su nombre dejó de estar ligado únicamente a la música y pasó a ocupar titulares por causas penales, informes psiquiátricos y un proceso legal que aún permanece en pausa.

LA APARICIÓN EN EL QUILMES ROCK, QUE SEMBRÓ LOS RUMORES DE SU REGRESO

En el Quilmes Rock 2025, Pity Álvarez sorprendió con una aparición virtual en el festival, donde interpretó “El Rey” y dejó un mensaje emotivo: “Me muero por estar ahí y también por estar en el público escuchando las bandas. Van a tener que esperar un ratito más, un poquito más”. Ese gesto encendió las primeras especulaciones sobre un posible regreso, que ahora se concreta.

LA CAUSA JUDICIAL QUE AÚN NO SE RESOLVIÓ

Sin embargo, la noticia también revive el debate sobre su situación judicial. Álvarez está acusado de haber asesinado a Cristian Díaz en julio de 2018, tras una discusión en el barrio Samoré, Villa Lugano. Le disparó cuatro veces y, al día siguiente, se entregó voluntariamente.

Tras ser detenido, pasó por el pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza y luego obtuvo prisión domiciliaria. Pero en marzo de 2023, el Tribunal Oral en lo Criminal N.º 29 consideró que no estaba en condiciones mentales de enfrentar un juicio, suspendió el proceso y ordenó su tratamiento psiquiátrico.

Desde entonces, su situación legal quedó en una suerte de limbo: sin juicio, sin condena y sin sobreseimiento. Cada tres meses debe someterse a evaluaciones médicas para monitorear su evolución. Además, generó controversia cuando se conoció que abandonó la Fundación Eira, donde cumplía tratamiento,, aunque su familia aclaró que fue trasladado a otro centro por decisión de su madre.

Mientras tanto, el anuncio de su show y nuevo disco devuelve a Pity al mundo de la música, donde fue referente indiscutido de una generación de argentinos.

Con información de Ámbito, redactada y editada por un periodista de ADNSUR