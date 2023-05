Beto Casella reveló una millonaria deuda de Tinelli y lo liquidó con una dura frase: "Le debe a..."

En pleno proceso de preparación para su regreso a la televisión con el programa Bailando, Marcelo Tinelli se encuentra en medio de una polémica debido a la búsqueda de un estudio adecuado para su show. El conductor ha manifestado que el estudio de Canal América no cuenta con las dimensiones necesarias para llevar a cabo su programa con éxito.

Beto Casella apuntó fuerte contra conductor en su programa de radio "Nadie nos para"(Rock & Pop). Tras la supuesta propuesta de que el canal El Nueve le ceda uno de sus estudios para el esperado Bailando 2023.

A raíz de este rumor, el líder de Bendita salió al cruce. “Está deambulando productora por productora, canal por canal, a ver si le dan un galpón donde grabar. América no tiene espacio, no hay lugar en el que no deba guita...” comenzó.

Luego, agregó: "Ha recurrido a Canal 9, que a mí me parecería una locura, por orgullo, porque vos estás en el mismo terreno compitiendo por el tercer lugar, que por más que te traiga todo el oro del mundo, darle un espacio para que venga a trabajar su producto en un espacio de tu canal".

Asimismo, el periodista no desaprovechó la ocasión para rememorar la difícil situación económica que se encuentra atravesando el gerente artístico de América y dijo: "Aparentemente, en El Nueve le dijeron: 'Por lo menos adelanta la mitad, porque ya sabemos que no pagas...'".

“Ojo, es lo que se dice y él no desmiente. Le debe a cada santo una vela, agarras un cheque de Tinelli y sale volando, como un globo de esos que los soltás y vuelan... va a tener que grabar desde una plaza el programa, en un baldío” expresaba la prestigiosa figura de El Nueve de manera tajante y sin tapujos.

Finalmente, Beto Casella disparó contra Marcelo Tinelli por su deuda argumentando contundente: "Se paga con lo que se produce. La productora se tiene que solventar con lo que produce. Yo la mía la gané, la guardé... Nunca ponen una de ellos, que es lo que haríamos nosotros si sale mal algo. Eso no lo hace, no está en su concepto".