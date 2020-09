BUENOS AIRES (ADNSUR) - Benjamín Vicuña armó las valijas hace dos semanas y se fue directo a Chile para cumplir con compromisos laborales, mientras que la China Suárez se quedó en Buenos Aires al cuidado de sus tres hijos: Rufina, Magnolia y el pequeño Amancio.

Días atrás incluso la China Suárez compartió a través de sus redes cómo se las ingenia para trabajar a full con sus producciones de fotos estando sola con sus hijos, remarcando la ausencia de Vicuña en su casa.

"Bueno, me armé un mini estudio de fotos. Fin de un día eterno. Con mis amores. Sin Benja que está en Chile trabajando me maquillé, peiné, y, con un trípode (y la ayuda de Rufi) hice fotos. No morí en el intento", escribió en su posteo y contando que su hija mayor, fruto de su relación con Nico Cabré, es quién la ayuda dia a día.

Sin embargo, luego de varios días de su estadía en Chile, comenzaron a difundirse algunas de las imágenes del actor disfrutando de sus días en su país natal.

Benjamín Vicuña fue registrado por fotos "paparazzi" mientras disfrutaba de una tarde de sol frente a la playa mientras comía junto a sus amigos en un famoso restaurante de comida peruana-japonesa.

Vicuña aprovechó a relajarse, luego de cumplir con los días de cuarentena obligatorio cuando llegó a Chile. En las fotografías que circularon se lo vio comiendo con un grupo grande de amigos, y en otro momento del fin de semana almorzando con otro amigo frente al mar.

Su viaje pasó desapercibido hasta que aparecieron fotos en las redes sociales, donde se lo vio rodeado de gente, sin barbijo ni distanciamiento. Se fue sin la China Suárez, que se quedó al cuidado de sus tres hijos y trabajando en el estudio de fotografía que montó en su propia casona.

El actor se trasladó a Chile, su país natal. Horas después de haber llegado, se mostró andando a caballo y disfrutando de una impresionante vista con el Océano Pacífico de fondo. Después de casi seis meses de aislamiento por el coronavirus en Buenos Aires, volvió a tener vida social. Así quedó demostrado en algunas imágenes que salieron a la luz en Instagram, donde apareció almorzando con amigos en Maitencillo, en un increíble restaurante de comida peruana-japonesa que hasta ofrece degustar sus platos con los pies en la arena.

Las postales de su estadía en Chile fueron publicadas por el mismo establecimiento gastronómico. Luego aparecieron más de la mano de los “paparazzi caseros” que se encontraban comiendo en el lugar. Primero se lo vio solo apreciando el mar, mientras que luego se unió a un grupo en otra mesa.