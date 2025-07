Benjamín Vicuña habló públicamente sobre la decisión de revocar el permiso que permitía a la China Suárez viajar al exterior con sus hijos Magnolia (7) y Amancio (4). En declaraciones realizadas en la vía pública, el actor chileno aclaró que se trató de una cuestión vinculada a la rutina y la organización familiar, y negó que se trate de una represalia o un acto de venganza contra su expareja.

“Parece que es algo grave, pero tiene que ver con el orden de los chicos”, expresó ante los medios, visiblemente molesto por la exposición mediática del conflicto. La medida judicial fue tomada un día antes del vuelo que tenía previsto Suárez rumbo a Estambul, Turquía, para acompañar a su pareja, el futbolista Mauro Icardi.

Con tono serio, Vicuña remarcó que se trata de una situación familiar y privada: “Hablar de mis hijos es un montón, pero lo hago porque ya se instaló este tema. Algo hicimos mal todos nosotros para que esto sea un tema nacional”.

Consultado sobre la revocación del permiso, reconoció el hecho y explicó que “hubo un tema de logística que tiene que ver con ponerse de acuerdo. A veces las cosas fluyen, otras se complican. Hay temas de comunicación. Pero no es que le estoy quitando los hijos a nadie, esas son pelotudeces que hay que descartar”.

El actor también se refirió al impacto que esta situación genera en su vida cotidiana y en la de sus hijos. "Mis hijos no son personajes del espectáculo. Yo vivo acá por mis hijos. Me gustaría no tener que estar dando explicaciones cada vez que salgo del teatro o de un estreno", agregó.

Vicuña fue enfático al señalar que no busca impedir que la madre de sus hijos viaje o acompañe a su pareja. “La madre tiene todo el derecho del mundo de viajar, de estar con su pareja. Pero los chicos también tienen derecho a su rutina, a ir al colegio, a estar con sus hermanos”, sostuvo.

Desde el entorno de Suárez, en tanto, anunciaron que iniciará acciones legales para revertir la medida. Según informó la periodista Paula Varela en Intrusos, la actriz pedirá que la Justicia determine si la decisión de Vicuña responde a un argumento válido o fue un acto unilateral sin justificación real. Además, se aclaró que los pasajes de ida y vuelta de los chicos ya estaban emitidos.

La situación generó un freno en los planes de viaje: Suárez finalmente partió a Turquía con su hija mayor, Rufina (fruto de su relación con Nicolás Cabré), pero sin Magnolia y Amancio, que quedaron al cuidado de la madre de la actriz.

“Vamos a encontrar la forma de que puedan estar con su mamá, conmigo, y que estemos todos en paz”, cerró Vicuña, intentando ponerle un punto final al conflicto que, una vez más, pone bajo la lupa la convivencia y el acuerdo parental entre dos figuras muy expuestas del espectáculo.

LA FURIA DE LA CHINA

La China Suárez volvió a quedar en el centro de la escena pública tras publicar un descargo contundente contra su expareja, Benjamín Vicuña. En un mensaje compartido en redes sociales, la actriz acusó al actor chileno de haberle sido infiel mientras estaba embarazada de uno de sus hijos. “Me engañó mientras llevaba a su hijo en la panza”, escribió.

El comunicado sorprendió por el tono y el contenido. En él, Suárez remarcó que durante mucho tiempo prefirió el silencio, pero que ya no está dispuesta a callar. “Fui cuidadosa por mis hijos, por respeto, pero hay límites que no voy a seguir permitiendo que se crucen”, expresó.

Si bien no dio mayores detalles sobre los hechos ni sobre la persona involucrada en la supuesta infidelidad, sus palabras no tardaron en generar un fuerte impacto mediático. Los programas de espectáculos, paneles de farándula y redes sociales se hicieron eco del mensaje, que encendió nuevamente el conflicto entre los actores.

La China apuntó con todo contra el actor chileno, a quien llamó irónicamente "el papá del año".

"El papá del año que me dejaba tirada cuando me agarré covid con mis hijos, se fue a Chile y apagó el teléfono días para irse de joda", comenzó la actriz en su largo posteo en Instagram, en el que luego destacó que Vicuña dice que no le gusta el juego mediático pero sí habla de forma privada con periodistas para "que cuenten su versión".

La relación entre Suárez y Vicuña comenzó en 2015, en medio de un escándalo con Pampita Ardohain, la expareja del actor chileno. Tras varios años juntos y dos hijos en común, se separaron en 2021. Desde entonces, los cruces públicos y las declaraciones cruzadas han sido intermitentes, pero constantes.

En su comunicado, Suárez también apuntó a las versiones que intentan responsabilizarla de situaciones ocurridas dentro de la pareja. “Estoy cansada de que me responsabilicen a mí por los errores ajenos. He soportado mucho, más de lo que se sabe”, afirmó.

Además, el posteo en instagram dice: "El que me dejaba tirada dando teta cuidándolos siempre mientras él se iba 'de gira'. El papá del año, que en 7 años nunca pudo llevarlos de viaje (excepto a Chile) porque 'era mucha plata'. El papá del año, a quien su hija de 2 años le pidió por la noche un vaso de agua pero como el había vuelto de una fiesta no pudo, se dio media vuelta y siguió durmiendo. El padre que pide que le saquen fotos las dos veces que va a buscarlos al colegio porque hay 'una imagen que sostener'", expresó.

Y luego sentenció: "El que me era infiel con una mujer mientras yo llevaba a su hijo en la panza".

En el final de su publicación, La China hizo mención al poder que Vicuña revocó para que ella no pueda viajar a Turquía con sus hijos en compañía de Icardi. "El papá del año, que mágicamente quiere pasar más tiempo con sus hijos justo ahora que hay un hombre en mi vida al cual AMAN Y ADMIRAN. El papá del año que me firmó la tenencia cuando me separé porque estaba muy ocupado. Revocaste el permiso 2 días antes, jugando con la ilusión de tus hijos por celos y envidia. Nunca te importaron las faltas, ó al menos eso me dijiste siempre".