La guerra entre las divas siempre renace. En esta oportunidad, “la One” apuntó contra Susana Giménez en uno de los programas de la televisión argentina.

El notero del ciclo que conduce Karina Mazzoco, en A la tarde por América TV, reveló que en una charla que tuvo con Moria en el marco de su cumpleaños, le consultó por su relación con Susana. La actriz de Julio Cesar fue tajante.

"El level de desabastecimiento neuronal que advierto cuando escucho algunas notas de personas que no tienen nada que ver conmigo, ni en esencia, ni en conceptos, ni en nada después de más de cuarenta años, que me sigan comparando con la albina ahora charrúa, ni siquiera me enoja", dijo Moria, haciendo referencia a las comparaciones constantes y consultas que recibe sobre su relación con Susana Giménez.

Tiago PZK se presenta en Comodoro por primera vez: dónde comprar las entradas

"Tengo una vida plena, hermosa, siempre me caractericé por hablar cuando el decorado se callaba, creo que soy más conocida por mi personalidad que por mis trabajos profesionales que tienen más de cincuenta años, y en este momento me encuentra en un rush óptimo, con dos sucesos sold out como Brujas y Julio César, si me preguntan por alguien en un reportaje, yo contesto, y cuando no es porque no me interesa", finalizó Moria.