La comodorense Kalia Manzur continúa su participación en Bake Off Argentina, y este jueves debió participar del "Desafío Bodegón", en el cual tuvo que cocinar en equipo con parte de sus compañeros del programa.

Luego de tres desafíos donde mostró su habilidad con la pastelería, obteniendo en todas las oportunidades una buena devolución por parte del jurado, Kalia se unió a parte de sus compañeros y preparó un mousse de chocolate con masa de dátiles, nueces, avellanas y bombones de chocolate.

"Hice dos mousses, porque una se me cortó. La tiré e hice esta que es granizada", dijo ante el jurado, que le remarcó que el granizado era "porque no se fundió bien el chocolate".

En esta ocasión, la respuesta de los especialistas no fue la esperada.

"Se nota una textura muy rara, no está rica. Sin embargo la idea me encanta, es tu sello, pero no está lograda", le dijo Pamela Villar.

Por su parte Dolli Irigoyen remarcó que su plato tuvo"mucho trabajo en presentación y no en la esencia. Lo fundamental no está".

"Quiero ser honesto con vos. Si estoy en una pastelería y le cuento al cliente que hice dos mousses pero una se me cayó... entonces no hiciste dos. La que importa es la que está acá", cerró Damián Betular.

Sin embargo, y gracias al buen desempeño de sus compañeros, su equipo resultó ganador del desafío.