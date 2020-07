PUERTO RICO (ADNSUR) - El cantante puertorriqueño Bad Bunny es el protagonista de la tapa de la primera versión digital de la revista Playboy. Además, la estrella de 26 años se convirtió en el primer hombre en aparecer solo en la popular publicación, a excepción de su difunto fundador, Hugh Hefner.

Las imágenes fueron tomadas por el famoso fotógrafo Stillz, en Miami, Florida, y acompañan el artículo titulado “Bad Bunny is Not Playing God” (“Bad Bunny no está jugando a ser Dios”).

En marzo, la revista Playboy anunció que suspendería su edición impresa en Estados Unidos por el resto del año por la “interrupción” en la producción y en la cadena de suministros por la pandemia del coronavirus.

Vestido con una toga dorada Versace, adornada con una corona de laureles y cadenas, y diseño en sus uñas, la producción muestra el exuberante estilo de vida que lleva el artista. Mientras que sus labios aparecen decorados con el logo de la marca.

En la entrevista, Bad Bunny habla sobre el amor y confiesa: “Creo que el sexo es un mundo gigante, y todos son libres de verlo como quieran y hacerlo con quien quieran, como quieran, con infinitas posibilidades”.

También remarcó el éxito de su segundo álbum “Yo hago lo que me da la gana”, que alcanzó el número 2 en la lista Billboard de Estados Unidos, y en el que aborda el tema del sexismo. “La industria de la música y la sociedad en general (tratan a las mujeres) como si no fueran nada”, plantea el cantante y defiende: “Las mujeres son seres humanos y merecen respeto y el mismo trato que cualquier otra persona”.