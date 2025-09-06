Ayelén Paleo ha estado en el centro de la atención mediática y pública en los últimos días debido a la detención de su madre, Elizabeth Rodrigo, acusada de estar involucrada en una red de trata. No obstante, la ex vedette aseguró que quienes se hacen eco de la situación están buscando aprovecharse de su nombre para ganar notoriedad.

En respuesta a las críticas de su colega, Sabrina Ravelli, Paleo expresó que su principal preocupación es que su madre sea liberada. Además, manifestó su confianza en que se "demostrará" la inocencia de Rodrigo y afirmó que ya está "acostumbrada a este tipo de situaciones".

“No conozco a mucha gente que sale a hablar y no estoy en los medios, no porque no me llamen, sino porque hace 15 años que no salgo a hablar y no respondo. No me muero por la tele y por eso todos se cuelgan de mí”, apuntó Paleo.

“Soy normal, soy una persona que no necesito, ni quiero que hablen de mí. Todas me matan porque no aparezco y eso les da bronca. no estoy pasando un buen momento, pero todo se va a solucionar”, concluyó la vendedora de bienes raíces.

El mensaje llegó después de que Ravelli la cruzó, a pesar de que en principio había asegurado: “Sólo compartí con Ayelén los momentos de cruzarmelá en un restaurante dentro de las temporadas, sólo era ‘Hola y chau’”.

“Cuando se rumoreaban cosas, era porque ocultaba mucho. En el ambiente no se la quería tanto porque se la contrató por haber sido figura de Carmen Barbieri. Ayelén tenía el secreto que salió a la luz, de haber arruinado a la familia de Carmen cuando fue contratada por ellos y les clavó los cuernos por la espalda”, consideró Ravelli.