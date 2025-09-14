El pasado viernes 12 de septiembre por la noche, Thiago Medina, exparticipante de Gran Hermano, sufrió un fuerte accidente en moto el viernes por la noche en la ruta 7 y permanece internado en terapia intensiva.

La noticia conmocionó a sus seguidores, especialmente porque el siniestro ocurrió pocas horas después de que compartiera un llamativo posteo en redes sociales.

En la publicación, Thiago mostraba un presente recibido por parte de una joyería: una caja decorada con moño rojo y una nota escrita a mano. El mensaje decía: “Hola. ¡Llegué! Para Thiago de GH. De la joyería La Casa de Enchapados 18K. Espero que te gusten las cosas que te mando con mucho cariño”.

El influencer agradeció públicamente el obsequio con una historia: “Gracias por el regalo”, junto al nombre de la marca y dos emojis: una carita con símbolo de pesos en los ojos y un trébol de cuatro hojas.

Thiago Medina sufrió un gravísimo accidente y Daniela Celis pidió cadena de oración por su salud

ESTADO DE SALUD: INTERNADO EN TERAPIA INTENSIVA Y CON PRONÓSTICO RESERVADO

Tras el accidente, fue derivado al hospital Luciano y Mariano de la Vega de Moreno. Desde el Ministerio de Salud bonaerense informaron este domingo a la prensa: “Sigue en UTI. Con pronóstico reservado. Con signos de leves mejorías con respecto al día de ayer”.

El parte médico difundido tras su cirugía informaba: “El paciente Thiago Medina permanece internado en la Unidad de Terapia Intensiva de nuestro hospital. Se encuentra con asistencia respiratoria mecánica e inotrópicos, bajo estricto control clínico y seguimiento del servicio de cirugía torácica”.

Viralizaron el video de Thiago Medina con la moto que lo llevó al terrible accidente que lo dejó en estado crítico

Y agregaron: “El estado continúa siendo crítico y reservado. La jefatura médica mantiene el contacto permanente con sus familiares para informar la evolución”.

EL MENSAJE DE DANIELA Y EL PARTE FAMILIAR

Daniela, madre de sus hijas, fue la primera en pronunciarse públicamente: “Estoy en el hospital, esperando el parte médico. Thiago en este momento está en quirófano. Solo pido luz y amor, le daré prontas noticias. Gracias a Dios tenía el casco puesto. Fue afectado el pulmón y el bazo”.

“Thiago en este momento está estable, salió de la operación hace unas horas y sigue en terapia intensiva, completamente sedado. Presenta lesiones en la región torácica y le extirparon el bazo. Seguimos esperando un parte médico actualizado; está delicado y esperando que evolucione hora tras hora. Apreciamos el respeto por la familia en este momento delicado, toda la luz es bien recibida. Gracias”, agregó después.

Thiago Medina continúa internado en terapia intensiva y pelea por su vida

