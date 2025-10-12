Este viernes trascendió la trágica noticia del asesinato del cantante y modelo argentino Fede Dorcaz en México, luego de que intentara resistirse al robo de su automóvil.

Horas antes del hecho, el artista había compartido en sus historias de Instagram un video donde se lo veía caminando por los estudios de Sony Pictures en California. Poco después viajó a Ciudad de México, destino en el que sería víctima de un ataque armado para robarle el vehículo. Aquella publicación fue la última que realizó en sus redes.

“He venido a radicarme en México y aquí he encontrado grandes oportunidades que me han permitido conocer a un público muy entregado. Soy feliz en esta etapa de mi vida porque he logrado muchos de mis sueños“, había escrito en su página web oficial.

Fede, de 29 años, tenía previsto participar en el reality Las estrellas bailan en Hoy, junto a su pareja, Mariana Ávila.

La triste noticia fue difundida a través del perfil de Instagram del programa de entretenimiento ¡Siéntese quien pueda! (Univisión), donde compartieron una fotografía del joven en blanco y negro junto a un emotivo mensaje de despedida.

“Con profundo dolor despedimos a Fede Dorcaz. Cantante, compositor, modelo y artista, Fede nos dejó demasiado pronto, pero su talento, carisma y pasión por el arte vivirán para siempre en nuestros recuerdos y en la música que nos regaló“, inició el comunicado.

Sobre esta línea, se supo que el artista estaba a punto de incursionar en un nuevo proyecto para el Canal de las Estrellas: "Su camino estaba lleno de sueños y proyectos, incluyendo su esperado debut en Las Estrellas Bailan en Hoy, que reflejaba toda su ilusión y dedicación. Su partida deja un vacío enorme entre quienes lo conocimos y admiramos".

Para cerrar, la dedicatoria recordó al joven con unas hermosas palabras: “Desde nuestra oficina nos unimos al dolor de su familia, amigos y seres queridos, y pedimos respeto y privacidad en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz, Fede Dorcaz. Tu luz, tu voz y tu arte seguirán brillando en nuestros corazones”.

La trágica muerte de Dorcaz, sucedió a tres días de su incorporación en el reality en el que iba a participar.