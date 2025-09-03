(Por Pasta de Campeón - ADNSUR) En las últimas semanas, la relación entre Lamine Yamal, joven promesa del FC Barcelona, y la cantante argentina Nicki Nicole captó la atención del mundo del espectáculo y del deporte, generando una ola de rumores, especulaciones y reacciones encontradas.

Lo que comenzó como un sorprendente y mediático noviazgo, confirmado apenas hace dos semanas, este martes se ve envuelto en versiones que apuntan a una posible ruptura, con un nombre nuevo emergiendo en el contexto: un joven argentino señalado por algunas fuentes como posible factor en esta crisis amorosa.

La confirmación oficial del noviazgo de Lamine Yamal y Nicki Nicole causó un verdadero impacto en redes sociales y medios tanto en España como en Argentina. Él, una de las promesas futbolísticas más cotizadas del Barcelona; ella, una de las voces más influyentes de la música urbana en Argentina, lograron combinar dos mundos que, aunque distintos, confluyen en la atención de miles de jóvenes seguidores. Sin embargo, apenas pasaron semanas hasta que, según varios medios españoles, la relación comenzó a mostrar evidentes signos de desgaste.