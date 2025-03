Este miércoles, en un momento cargado de emoción y entusiasmo, Ulises Apóstolo se convirtió en el ganador del auto 0 kilómetro en Gran Hermano 2025 (Telefe). La competencia, que involucró a los participantes originales de la casa, finalmente llegó a su fin después de varios intentos fallidos.

Ulises logró encender el motor del vehículo con la llave número 186, lo que desató una explosión de alegría entre él y sus compañeros, especialmente Selva Pérez, quien lo apoyó en el momento crucial

Sin embargo, detrás de esta victoria, surgió una preocupación entre los fanáticos del reality. Según una teoría que circula en las redes sociales, existe una "maldición" que afecta a los ganadores del auto en ediciones anteriores.

CUÁL ES LA MALDICIÓN QUE PODRÍA SUFRIR ULISES DE GRAN HERMANO

En Gran Hermano 2022 y 2023, los participantes que ganaron el vehículo fueron eliminados casi de inmediato, como le sucedió a Maximiliano Guidici y Zoe Bogach.

A pesar de esta superstición, muchos seguidores creen que Ulises no caerá bajo el peso de esta "maldición". Algunos mensajes en redes sociales expresan su confianza en que el cordobés no será eliminado: "Lo ganó Uli. Ni en pedo se va"; "No. Él vino a romper la matrix"; “Esta vez no. Ulises le da algo a la casa”.

Otros, sin embargo, tienen un presentimiento diferente. Sugieren que la "maldición" podría recaer sobre Marcelo Carro, quien fue el que le sugirió el número ganador a Ulises. Comentarios como "El número lo eligió Marcelo. ¿Será que se va Marcelo el próximo domingo?" reflejan esta preocupación.

Ulises, además de ganar el auto, también se convirtió en el líder de la semana, lo que le otorga beneficios adicionales en el juego