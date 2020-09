MÉXICO - La vida de Luis Miguel esconde muchos enigmas: entre ellos, lo que ocurrió con el paradero de su madre, Marcela Basteri, pues desde 1986 no se le ve, al menos dando alguna muestra de su existencia ante la prensa.

Esto ha provocado diversas teorías entre fans y periodistas de espectáculo; las más fuerte es que Marcela falleció, e incluso que Luis Rey, padre y manager del cantante, fue el culpable de su muerte.

Sin embargo, dicha teoría podría derrumbarse. Y es que este jueves Miguel Aldana, ex director de la Interpol México en la década de los setenta, aseguró al programa Ventaneando que Marcela sí está viva y tiene dos hijos más.

"Me han platicado y ya los conoce Luis Miguel (a los otros hijos de su mamá)", dijo.

Luis Miguel comenzó su carrera musical impulsado por su padre y por su madre, quien le confeccionaba su vestuario (Foto: Archivo)

Para Aldana, prueba de lo anterior es que el intérprete de temas como “Cuando calienta el Sol”, “La incondicional” y “Culpable o no”, ya no continuó con su búsqueda desde hace muchos años.

Asimismo, dijo que "si no la hubiera encontrado, se hubiera ido por diferentes lados. Yo siento que está feliz ella. Pienso que Luis Miguel tiene comunicación con ella, que están respetando la intimidad de los dos".

El ex policía indicó que conocía bien a la actriz italiana, pues le contó los motivos por los cuales se alejó de su esposo.

Una de sus pocas fotos familiares públicas, donde aparece "Luismi" junto a sus padres y hermanos (Foto: Archivo)

"Se peleó con Luisito Rey. Se desapareció porque se había enojado con él. Se fue a Argentina", contó.

Tal era su amistad con Marcela que, dijo, la salvó de tener intimidad con Arturo El Negro Durazo, jefe de la policía capitalina de aquel entonces. "(Luis Rey) quiso meterla con Durazo, yo me opuse. Llegué, se la quité varias veces, no la dejé que estuviera (con él)".

Por si fuera poco, dio a conocer que en varias ocasiones usó sus influencias para sacar al cantante español de los separos. "Muchas veces por el vicio lo detenían. (Yo) hablaba con las autoridades, les hacía el favor, los apoyaba y lo soltaban".

Cabe recordar que hace unas semanas Pati Chapoy, periodista de espectáculos de TV Azteca, dejó ver entre líneas que sabe dónde se encuentra el cuerpo de Marcela Basteri; esto luego de presentar una nota en Ventaneando en la que Flavia Basteri, prima de Luis Miguel, aseguró que su tía se encuentra con vida y es la persona que se encuentra internada en una clínica médica luego de haber vivido en la indigencia.

Tal afirmación fue cuestionada por Lucía Miranda, presentadora de televisión y viuda de Hugo López, quien se desempeñó durante varios años como representante del popular cantante.

"Marcela Basteri está muerta, Luis Miguel tiene el informe y él lo sabe. Me indigna que se haga todo este circo porque es un circo mediático donde están especulando no sé qué, porque no entiendo el cariño que dicen que le tienen a una tía que no la vieron hace 30 años, que no la conocieron y que realmente tampoco conocen a Luis Miguel".

Tras retomar esta declaración de la señora Miranda, Chapoy le dio la razón: “Obviamente el papel donde (dice dónde) se encuentra lamentablemente el cuerpo de Marcela Basteri sí lo tienen los hijos”.

Ante esta aseveración, fue su compañero de programa Pedro Sola, quien le preguntó: “¿Tú sí sabes dónde está?”, a lo que Chapoy únicamente le contestó: “¿A poco crees que te lo voy a decir?”