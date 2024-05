Apareció una nueva hermana de Furia de Gran Hermano y filtró polémicos detalles de un conflicto familiar

Juliana Scaglione, más conocida como Furia, es sin lugar a dudas la participante más polémica de la actual edición de Gran Hermano. Sus formas de vincularse con el resto la llevan a tener numerosos enfrentamientos dentro de la casa, algo que repercute en escándalo y mejor nivel de audiencia para el reality de Telefe. No por nada, es considerada como una de las posibles finalistas.

En el plano personal, Furia no mantiene una muy buena relación con sus hermanos. Fue a partir de la muerte de su padre, que comenzaron una serie de traiciones dentro de la familia Scaglione.

Andrea Scaglione, de 50 años, visitó el programa "Intrusos" para hablar sobre la vida de Juliana, su hermana menor, y la disputa familiar por la herencia. "Muchas cosas me entero por televisión", confesó Andrea, quien se mostró dolida por no haber podido entrar al canal de Telefe para apoyar a su hermana en la gala. "Coy (su otra hermana) no me dejó entrar", aseguró.

"Yo quise ir a las galas pero mi hermana Coy no me deja. Ella maneja una suerte de mafia ahí: pide plata para los votos y demás. Mandé un par de mensajes y me clavó el visto, después me mandó a decir que no la molestara más. De hecho me enteré que había sido madre por la tele", comenzó.

LA TENSA PELEA DE LAS HERMANAS SCAGLIONE

Respecto al motivo de la desunión entre los hermanos, Andrea fue muy clara: "La pelea es por la herencia. Mis papás nos dejaron una casa a cada uno. Todos tienen una casa y todos las alquilaron pero Coy discute mucho por los metros cuadrados. Ella quiere más de los que tiene además de otras cosas. Yo me entero por otras personas que cada uno de mis hermanos puso un abogado", comentó.

Sobre el enojo que Furia tiene con sus hermanos por ser la única que cuidó a su papá hasta su muerte, Andrea expresó: "Mi mamá y mi abuela murieron en 2017. El padre de mi hijo murió un mes antes que mi mamá en un accidente automovilístico, fue terrible. Mi papá falleció el año pasado y es cierto que Furia lo cuidó pero hay un por qué".

"Juli era pequeña y mi hermana Yanele se hizo cargo de mamá y yo de mi abuela. Quedamos exhaustas y cuando ellas muere, ya no dábamos más. Por eso Juliana toma la posta. Yo quedé sola a cargo de mi hijo de 15 años y tuve que volver a trabajar. Sumado a todo lo que venía pasando", agregó para finalizar.

Según Andrea, la raíz del conflicto familiar es la disputa por una casa. "Coy quiere más metros cuadrados", explicó, revelando que cada uno de los cinco hermanos ya tiene una casa e incluso Furia posee tres propiedades que alquila.

"Estamos peleadas por la casa", cerró Andrea, dejando al descubierto la tensa situación que atraviesa la familia Scaglione.