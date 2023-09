Apareció otra mujer operada por Lotocki y contó su desgarradora historia

Después de conocerse la muerte de Silvina Luna luego de una intensa batalla en terapia intensiva, varias personas salieron a cruzar a Aníbal Lotocki por sus cirugías y repercusiones que traen posteriormente.

Durante esta semana fue duramente cuestionado por el mundo del espectáculo y por personas fuera del ámbito por el lamentable fallecimiento de la modelo.

Pero este fin de semana se hizo viral un testimonio de otra víctima del “doctor de los famosos” llamada Vanesa Irouleguy, sumándose a las acusaciones por mala praxis. “Fue muy movilizante lo que pasó con Silvina. Para mí era revolver cosas del pasado que fueron muy dolorosas. Fue muy difícil”, comenzó diciendo la mujer.

En otras palabras, contó cómo le fue en su experiencia personal. “Me hice un relleno muy chiquito, pero inmediatamente empecé con los problemas graves en los riñones. Al año empecé a tener el 10% de la disfunción renal, donde entré en diálisis. Estuve 3 años esperando un trasplante, mi mamá me donó un riñón”, reveló.

“Fue un dolor constante en las piernas, brazos. No podía dormir, estuve muy medicada, por eso perdí la memoria. No dormía. Yo iba a la clínica para que me internen para que me pasen una medicación especial para dormir porque el dolor era insoportable, como contaba Silvina”, continuó la víctima de Lotocki.

En conclusión, la mujer llamó a la reflexión hacia las mujeres para con su estado anímico y físico. “Lo que yo pido es que las chicas no se hagan más daño a sus cuerpos, que se acepten como son y que trabajen el amor propio”, cerró.