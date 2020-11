A post shared by “REAL HASTA LA MUERTE” (@anuel)

BUENOS AIRES (ADNSUR) El cantante puertoriqueño Anuel AA publicó en sus redes sociales un video enigmático que despertó múltiples especulaciones entre sus fans que temen un retiro.

El reguetonero habló con su tono habitual de las consecuencias de la fama, y generó incertidumbre sobre su estado anímico.

En ese sentido, dejó la puerta entreabierta a la posibilidad de retirarse de la música: “Ya no quiero ni cantar, ya me cansé de esta mierda”.

Anuel comenzó con “sin ti yo no me siento bien [...] Viviendo y por dentro muerto, hasta un ciego lo ve [...] Antes éramos dos y ahora somos tres, con tu foto en la pared, de la soledad yo me enamoré...”.

El video en su cuenta de Instagram, fue de poco más de dos minutos antes de su presentación en los Latin Grammy 2020.

Ahí, planteó cómo lo afecta el costo de la fama: “Hice un pacto por dinero, pero es mucho más el daño. En la vida se cosecha lo que se siempre [...] He hecho cosas que yo se que son una decepción para mami pero ya ni vendo drogas, ahora estoy aquí en los Grammy.”

El video publicado en Instagram estuvo acompañado con un emoji de un ataúd y tuvo en pocas horas Con más de 5 millones de reproducciones, cientos de miles de comentarios de usuarios le expresaron su cariño pidiéndole que no confirme las dudas que el mismo planteó. Además compartió la publicación en stories con la frase: “Ya me cansé de esta mierda”.

El artista se presentó en los premios Latin Grammy que se celebraron ayer por la noche en Miami. Allí le rindió tributo al cantante Héctor Lavoe. A su inicio volvió a hablar de la depresión, pero luego levantó el ánimo no solo con un ritmo caribeño, sino además con una frase esperanzadora: “La vida es solo una, no la desaprovechemos”.