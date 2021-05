Luego de contar que había contraído coronavirus en Miami, a donde había viajado para vacunarse, el periodista Ángel de Brito aseguró este jueves que ya fue dado de alta y podrá regresar al país.

“Empiezo a recuperar la ‘normalidad’”, dijo en su cuenta de Twitter tras afirmar que "por suerte llegó el alta médica”.

En ese sentido, De Brito aseguró que "fueron días complicados" los que pasó contagiado en el país norteamericano, y agradeció a sus seguidores por "el cariño".

"El paciente fue examinado y no presenta síntomas compatibles con Sars Covid 2 Covid 19″, se puede leer en la foto del certificado adjunto por el conductor de LAM en su cuenta de Twitter.

Y agrega: "No tiene carga epidemiológica, no contagiará (...) en condiciones de volar”.

Días atrás, el periodista había contado que se había hecho el hisopado de rutina y el resultado fue positivo, por lo que debió quedar aislado en su hotel de la ciudad de Miami.

El sábado me dio positivo y acá estoy, por suerte estoy bien. No siento nada raro, la estoy pasando bien dentro de la angustia que te da y la preocupación. Más estando lejos”, sostuvo De Brito sobre esta situación. “Cuando te dan el positivo te duele todo, solo tuve 38 de fiebre, pensé que era un cansancio normal de estar acá y de hacer cosas que en Buenos Aires no hacés”, agregó en aquel entonces.