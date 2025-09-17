En Argentina, las personas con discapacidad enfrentan desde hace años una serie de obstáculos que van desde la accesibilidad hasta la falta de políticas públicas integrales que garanticen sus derechos. Aunque existen leyes que buscan proteger y ampliar las prestaciones, la implementación y el financiamiento muchas veces quedan relegados en la agenda política, dejando a miles de familias en una situación de vulnerabilidad constante.

En este contexto, las recientes decisiones del Gobierno y las reacciones sociales y mediáticas han puesto nuevamente en el centro del debate la necesidad de abordar con seriedad y compromiso esta problemática. Entre las voces que se alzan para visibilizar esta realidad, se destaca la emotiva reflexión del conductor.

En un momento muy sentido de su programa, el conductor Andy Kusnetzoff se mostró conmovido al abordar el tema de las personas con discapacidad y las dificultades que enfrentan en el país. Su reflexión llegó en medio del debate por las recientes medidas del Gobierno de Javier Milei, que incluyeron el veto a leyes que ampliaban derechos y prestaciones para este sector.

“Está bien que recule el Presidente, que diga ‘ahí voy a ver si lo de discapacidades y universidades’, porque eso no es la grieta, eso no son los kukas, eso es tener en cuenta lo importante que es nuestro país y el orgullo que nos da tener nuestra educación pública, tener nuestros hospitales públicos para la gente que no tiene una obra social, no puede ir a ningún lado”, expresó Andy con sinceridad.

El conductor profundizó sobre la realidad que atraviesan las familias: “Y la gente con discapacidad, ojalá no te pase porque la vida es mucho más fácil si no tenés discapacidad; es mucho más difícil tener a alguien con discapacidad y tener que ocuparte toda tu vida de eso. Y el día de mañana, cuando seas grande, esa persona —que creció, quizás con discapacidad—, decís: ‘no sé cómo se la va a arreglar cuando yo no esté’”.

La emoción de Kusnetzoff fue compartida por el psicólogo Gabriel Rolón, quien participaba en el programa y le dijo: “Es tremendo, pero está bien que nos duela, Andy; está bien que nos duela. A mí me preocupa si no te duele eso. A veces uno no puede hacer nada, pero por lo menos que tengas eso: no es más que empatía, que te duela”.

En ese momento, uno de los invitados al ciclo, que estaba vinculado al debate sobre las discapacidades y las medidas del Ejecutivo, intervino diciendo: “Me siento responsable por esto, pero no era mi intención, Andy”.

Los presentes lo tranquilizaron con palabras de apoyo: “No, tranquilo, maestro, no sos responsable; quedate tranquilo”. Y el conductor cerró con una frase que reflejó la profundidad de sus sentimientos: “Perdón, me angustia”.

Este momento dejó en claro que, más allá de las diferencias políticas, la cuestión de las personas con discapacidad y su derecho a una vida digna es un tema que conmueve y atraviesa a toda la sociedad.

