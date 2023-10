Andy Kusnetzoff reveló la verdad del problema que tiene Andrea Rincón y que hizo estallar la pelea con Francese en "PH"

Andy Kusnetzoff relevó este lunes la verdadera historia que motivó la pelea al aire en su programa “Podemos hablar” entre Andrea Rincón y Belén Francese.

Las dos se trenzaron en una fuerte discusión que trascendió en la previa de la emisión del programa, este fin de semana.

Este lunes, con Pedro Algonso como invitado en su programa de Urbana Play, Andy se refirió a la discusión, confesó que lo sorprendió por la fuerza del enfrentamiento y dijo que no disfrutó lo ocurrido, pese a que generó polémica y, por supuesto, rating, con una medición de alrededor de 10 puntos, por encima de la Noche de Mirtha Legrand.

“Andrea contó que tiene un síndrome que no se como se llama que siente un 30 por ciento más de lo que pasa”, dijo al recordar lo ocurrido, cuando había parecido desmedida la reacción de Rincón ante la conversación con Francese, alrededor de una “fiesta” que habían compartido.

“Me dijo que tiene un problema con el enojo y la vehemencia. Después terminó bien, pero me puso incómodo, no me gusta”, contó.

“Estuvimos cortados un rato nada más, y después siguió todo como si nada y fue un muy buen programa, en el que se dijeron muchas cosas importantes”, describió el conductor.

Al mismo tiempo, recordó que solo una vez tuvo que cortar la grabación de un programa, y ocurrió hace muchos años atrás, cuando Facundo Arana quiso pegarle al periodista Daniel Malnatti “por haber hecho un comentario sexual de una mujer”.

“No pasó nada, pero se le quería ir al humo”, recordó.